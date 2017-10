'Stojka funguje jako hever u auta.' Gymnasta Konečný pomáhá skokanovi Navrátilovi s technikou

Odrazí se, udělá salto s vrutem a zmizí pod hladinou. Ano, tohle je stejné, ale zatímco při skocích z 27 metrů vysoké věže padá většinu času dolů a tam se zaboří do vody, v gymnastické hale na pražských Hradčanech skáče z trampolíny do molitanových kvádrů. Jen tak se může extrémní skokan Michal Navrátil připravovat v Česku na soutěže, speciální věž tu pro stříbrného medailistu z mistrovství světa v plavání není. Praha 13:55 31. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Navrátil při tréninkovém skoku. | Foto: ČSPS - Martin Sidorjak

„Myslím, že to děláš obráceně. Takhle zastavíš tu hlavu a už koukáš.“ Michal Navrátil pozoruje na trampolíně dalšího gymnastu a hned mu říká své poznatky. Když sám neskáče, všímá si okolí a chce poradit. Jenže, v tomhle případě asi špatně …

„No počkej. My gymnasti to ale chodíme obráceně,“ ozve se z Martin Konečný, který sedí hned vedle na švédských bednách. „Točíte se na druhou stranu. My děláme obrat až ve druhé půlce.“

„Ale nene, koukej,“ vyleze si Navrátil na trampolínu, odrazí se a skočí salto s půl vrutem.

„No vždyť to točíš tam a zase zpátky! Jsem tím myslel tohle,“ sleze Konečný z beden a vystřihne excelentní salto s půlvrutem, které na první laický pohled vypadá úplně stejně, ale není.

Kamarádi z dětství

Michal Navrátil a Martin Konečný spolu chodili na základní školu v pražských Holešovicích a oba si zamilovali akrobacii. Zatímco Navrátil ji zkombinoval s plaváním a stal se z něj extrémní skokan z 27metrové věže, Konečný je klasickým gymnastou. Navrátil je vicemistrem světa, Konečný reprezentoval Česko na olympijských hrách v Pekingu a Londýně a teď pomáhá kamarádovi s přípravou.

Jejich sporty jsou odlišné, ale už při debatě o saltu bylo vidět, že ne zas tak moc. „Oni jen poskládají jinak ruce, než my. Dávají jednu za hlavu, zatímco my je máme u sebe. Je to dané tím, že jako gymnasté nemáme ve vzduchu tolik času a potřebujeme zrychlit, zatímco oni tam tu ruku můžou nechat a asi to pak vypadá líp i u rozhodčích,“ přemýšlí Konečný.

Fotogalerie (9)







Právě gymnastická průprava je pro Navrátila důležitá. Skoky z obrovité věže si rozdělí do několika fází a ty cvičí samostatně. Zatímco na desetimetrových věžích v bazénu si osvěžuje, jaké to je rotovat ve vzduchu a zároveň cvičí tělo na štípnutí o hladinu, v gymnastické hale piluje samotný začátek.

„Hlavní je to první salto. Tím získám rotaci a od toho se vyvíjí celý ten skok, pak si s ním můžu ve vzduchu víc hrát, když se mi to povede. Právě proto sem chodím, potřebuju od Martina, aby se na mě podíval, protože on ví, jak to roztočit. Své tělo sice cítím, ale nevidím ho,“ připomíná Navrátil, že i v extrémních skocích rozhoduje umělecký dojem.

Rozhodčí koukají i na stojku

„Á, ježiš to jsem těžkej,“ zařve Navrátil, zatímco se vzpírá hlavou dolů do stojky. „Ty povolíš lopatky. Musíš to dělat, jako kdybys něco zkoušel tlačit! A tím i vytáhneš zadek, funguje to jako hever u auta,“ říká mu Konečný.

„A nemáš to jednodušší přes špicara, než přes ty skrčené lokty?“

„Nojo, ale to dělají holky,“ zašklebí se Navrátil.

„Tak snožmo. To máš úplně nejjednodušší.“

„Seš na 27 metrech, vyšťavíš se stojkou a pak se ještě odraz.“

„A oni na to rozhodčí koukají, jak stavíš tu stojku?“ zajímá se Konečný.

„V detailech jo, ale já chci vypadat dobře sám pro sebe,“ říká extrémní skokan, který ještě jede poslední sérii salt, tentokrát pouze ze stoje a do sedu na žíněnku, kam dopadá s nataženýma nohama.

Skokan Michal Navrátil | Foto: Samo Vidic | Zdroj: Red Bull Content Pool

„No, vida. Ty jsou dobrý. Neměl jsi tak vysoký odraz, ale stejně se to točilo,“ chválí ho Konečný. „Jo, takhle to potřebuju,“ libuje si Navrátil, ale po další sérii cviků na ruce už končí a spěchá do auta. Jednak mu končí parkování a také musí spěchat domů, aby si zabalil, protože ještě ten samý den odlétá do Chile na poslední závod světové série. „Pro spoustu lidí to je důležitý závod, protože se z něj mohou kvalifikovat do příští sezóny. Co jsem si počítal body, tak já už to mám jisté,“ usmívá se a těší se na uchvacující závodní scenérii.

„Bude se skákat do jezera, je tam vodopád, takže asi budeme skákat někde vedle něj. Ta voda bude trochu studenější, ale s tím se nějak vyrovnáme,“ říká na ochozu gymnastické haly, obouvá se a venku na schodech si ještě plácne s Konečným.

V chilském Lago Ranco pak obsadil druhé místo. Nestačil pouze na Mexičana Jonathana Paredese, který si vítězstvím zajistil i celkový triumf v seriálu. Navrátil obsadil v konečném hodnocení osmou příčku.