Mistrovství světa stolního tenisu v uzavřené čínské metropoli. ‚Mají to skvěle vymyšlené,‘ říká Matelová

Čeští stolní tenisté bojují na mistrovství světa družstev v Číně. To bylo kvůli covidu posunuté z května na říjen a ani teď se neobejde bez výrazných omezení. Pořádající 16milionová metropole Čcheng-tu byla ještě před měsícem uzavřená kvůli nově ohlášenému výskytu koronaviru, lidé tak nemohli opustit své domovy bez zvláštního povolení. Čcheng-tu (Čína) 16:20 3. října 2022

„Museli jsme splnit dva negativní PCR testy a také jsme vyplnili zdravotní stav do aplikace, na základě toho jsme dostali zelený kód,“ popisuje podmínky příletu do Číny reprezentantka Hana Matelová.

Po dalším testu se už česká výprava dostala do místa ubytování. „Mají to skvěle vymyšlené, dva hotely jsou propojené parkem, takže všechno okolo hotelu je uzavřeno a my se alespoň dostaneme trochu na vzduch a na sluníčko,“ vysvětluje Matelová.

„I personál chodí každý den na PCR testy,“ doplňuje a nachystaná zdravotní opatření čínských organizátorů si oproti loňskému olympijskému turnaji pochvaluje.

„Stoly jsou připravené na tréninky pro blízké kontakty. Oproti Tokiu, kde vůbec nevěděli co dělat, jsou tady organizátoři připravení,“ porovnává Matelová.

Stolní tenis je pro Čínu národním sportem, ve kterém jsou navíc domácí hráči suverénně nejlepší na světě. Je tak znát, že se pro úspěšné odehrání šampionátu se dělá maximum.

Přitom takové halovém mistrovství světa v atletice bylo už potřetí odloženo a nově se má v čínském Nan-ťingu konat až v roce 2025. Na šampionát ve stolním tenisu ale mohou dokonce přijít fanoušci, i když za neobvykle tvrdých podmínek.

„Potom musí jít na sedm dní do karantény. Moc jich tu zatím není. Uvidíme, jestli někdo dorazí na boje o medaile,“ dodává Matelová, členka reprezentačního družstva žen, které na mistrovství světa vyhrálo dvě ze tří utkání a stále tak má reálnou šanci na postup ze skupiny.

Všechny zápasy vysílá živě oficiální YouTube kanál World Table Tennis.