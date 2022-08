‚Číňanka s evropskou mentalitou‘ se v 59 letech stále drží mezi elitou stolního tenisu, zářila i v Olomouci

Jak sama říká, stolní tenis není jenom o fyzické stránce, ale hlavně o psychice a taktice. I proto Ni Xia Lian z Lucemburska v 59 letech stále soupeří s absolutní špičkou. Na turnaji mezinárodního okruhu WTT v Olomouci se probojovala mezi nejlepší čtyři. „Chci lidem ukázat, že sport je nádherný. Netuším, kdy odehraju poslední zápas,“ říká 37. hráčka světa v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Olomouc 16:35 30. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ni Xi Lian na turnaji v Olomouci | Foto: Jaroslav Odstrčilík, Česká asociace stolního tenisu

Jen co v pátečním programu na turnaji v Olomouci porazila Wu Yanchen z Číny, musela do deseti minut nastoupit ještě do čtyřhry po boku parťačky Sarah De Nutteové. A večer čekalo Ni Xia Lian ještě osmifinále dvouhry. Všechno ve svých 59 letech zvládla. Nakonec došla až do semifinále singlu i deblu.

„Věk je někdy nevýhoda, ale prostě to tak je. Věk změnit nemůžu,“ směje se Ni Xia Lian. Jak je možné, že poráží i o čtyři dekády mladší hráčky?

„Není to jen o fyzické stránce. Potřebujete všechno. Mentalitu, psychiku, taktiku,“ vysvětluje. Za stolem se zdaleka nepohybuje tak rychle jako ostatní, nedává úderům velkou razanci.

Místo toho ale precizně umisťuje míčky, soupeřky honí z jedné strany na druhou a i díky netradičním potahům na pálce rozdává obtížně čitelné rotace.

A proto trojnásobná mistryně Evropy přidává medaile navzdory vysokému věku. I když s pomocí o třicet let mladší partnerky De Nutteové. Na loňském mistrovství světa v Hustonu získaly v deblu bronz a stejně dopadly na letošním mistrovství Evropy v Mnichově.

„Máme mezi sebou skvělou chemii, hezky se doplňujeme a hlavně si to užíváme,“ prozrazuje tajemství úspěchu Ni Xia Lian. A jak už její jméno napovídá, nepochází z Lucemburska, ale z Číny.

„Jsem velmi unikátní. Učila jsem se hrát v Šanghaji, ale v Lucembursku už žiju přes 30 let. Mám štěstí, beru si to nejlepší z obou stran. Jsem původem Číňanka, ale s evropskou mentalitou,“ popisuje.

Triumf v Bundeslize stolního tenisu? ‚Jako vyhrát fotbalovou Premier League,‘ říká finalista Polanský Číst článek

Díky Lucembursku

V dresech hegemona stolního tenisu, Číny, si z tokijského mistrovství světa v roce 1983 odvezla zlato z týmové soutěže i mixu.

Potom kvůli konkurenci, touze založit rodinu a studovat šla vlastní cestou. Zamířila do Lucemburska, kde žije dodnes.

„Nebyl to můj plán hrát tak dlouho. Vůbec jsem si to ani nepředstavovala. Ale jsem tu. A to díky Lucembursku. Dává mi hodně lásky a motivuje mě. A když jsou šťastní lidé a fanoušci, jsem šťastná taky,“ rozplývá se.

I v 59 letech tak jezdí po světě, srší z ní pozitivní energie a během hry se několikrát v setu upřímně zasměje. Sportem se baví, ale zároveň nedá dopustit na férovost.

Ve čtvrtfinále deblu na turnaji v Olomouci přeletěl přes stůl míček z vedlejšího kurtu, rozhodčí tak signalizoval novou výměnu. Ni Xia Lian však byla proti, darovala bod soupeřkám, protože podle ní neměl zatoulaný míček na hru vliv.

Ni Xia Lian v náručích lucemburského týmu | Foto: Evropská federace stolního tenisu

„Nezáleží, jestli vyhráváte, nebo prohráváte. Nesmíte ztratit lidskost. Dokážu se naštvat, ale snažím se neztrácet lidskost. Musíte bojovat, ale taky hrát fair-play. Snažím se ukázat lidem a světu, že sport je nádherný,“ doplňuje nejstarší stolní tenistka historie olympijských her.

„A kdo se nedokáže namotivovat, měl by zůstat doma,“ tvrdí. Z respektu vůči soupeři, divákům i sobě sama. V tom vidí Ni Xia Lian podstatu motivace, která je podle ní propojená s odpovědností a respektem.

Jak dlouho jí motivace vydrží? „Netuším, kdy odehraju poslední zápas. Fanoušci chtějí, abych pokračovala, ale moje soupeřky si to nepřejí,“ směje se a dodává, že jde samozřejmě o vtip.