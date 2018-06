Ping-pongové hvězdy v Indii. Pozvánku na týmovou exhibici dostala i Češka Matelová

„O téhle soutěži jsem trochu přemýšlela někdy na konci roku, že by to bylo super se tam dostat. Pak mi jako vánoční dárek přišla 26. prosince nabídka. Za mne je to neskutečná čest dostat se do takové společnosti. Když jsem pak někdy v polovině března viděla definitivní nominaci, řekla jsem, že je to opravdu super,“ říká na Radiožurnálu stolní Tenistka Hana Matelová o pozvání do indické soutěže CEAT Ultimate Table Tennis.

'Ping-pongový princ' přišel o mistrovství světa. Čínský trenér jde kvůli dluhům z hazardu k soudu Číst článek

V každém týmu soutěže, která má v nejlidnatější zemi světa ještě více zpopularizovat stolní tenis, jsou dva hráči a hráčky z Indie, pak dva cizinci, dvě cizinky a také jedna vycházející indická hvězda.

„Bude to obrovská zkušenost, protože se tam bude hrát trochu odlišným systémem. Vloni to bylo obrovsky atraktivní, v jednotlivých utkání jsou čtyřhry, mixy a celkově je to jedna velká show. Nehraje se koncovka, jedenáctý bod je vždycky vítězný. V Indii jsem nikdy nebyla, jsem zvědavá,“ těší se 27letá hráčka.

V Indii stráví více než měsíc, na CEAT Ultimate Table Tennis se přesouvá rovnou z Japonska.

„Bude se hrát v šesti největších indických městech, takže nějaké přesuny budou. Ale tohle není samozřejmě vůbec žádný problém. Vždycky se odehrají nějaké zápasy a týmy se přesunou najednou. Budu tam od osmého června a vracet se budu vracet až v červenci,“ připojuje Hana Matelová.

V týmu Warriors vedle domácích hráčů a hráček bude bojovat spolu s Nigerijcem Arunou, Tajwancem Čchuangem a Rakušankou Polčánovou, rodačkou z moldavského Kišiněva.