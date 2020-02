Světový turnaj mládeže ve stolním tenisu v Itálii bude bez Čechů. Svaz zrušil jejich účast kvůli koronaviru

„Po dohodě s rodiči jsme zrušili naši účast. Turnaj ale zatím oficiálně zrušený nebyl,“ potvrzuje pro Radiožurnál rozhodnutí Výkonného výboru první místopředseda České asociace stolního tenisu Nikolas Endal.

V Lignanu mělo startovat několik reprezentantů v juniorských a kadetských kategoriích. Když se ale jejich rodiče z médií dozvěděli, že v Itálii první nakažení podlehli nemoci Covid-19, způsobené koronavirem, začali se obracet na vedení svazu.

Češi se nezúčastní světového turnaje mládeže ve stolním tenisu v italském Lignanu kvůli obavě z nákazy sportovců koronavirem

„Někteří vznesli dotaz, jiní oznámili, že své dítě nepošlou a zbytek jsme obvolali. Domluvili jsme se s každým osobně, i když v tomto případě to bylo jednomyslné. Nikdo nechce riskovat, vždyť jde o život. Není to žádná legrace, nikdo nechce mít nemocné dítě,“ popisuje Nikolas Endal.

Mládežnický turnaj v Itálii ale není jediným podnikem, který ovlivňuje šíření nákazy koronavirem. Světová federace stolního tenisu posunula termín mistrovství světa družstev, které měl hostit na konci března jihokorejský Pusan. Nově by se mělo hrát od 21. do 29. června. Ovšem to je velká komplikace vzhledem k účasti českých stolních tenistů na olympijských hrách v Tokiu.

„Ztratíme možnost uhrát nějaké výsledky na nejdůležitější akci, která je nejvíce bodovaná. Pokud se totiž červnový turnaj uskuteční, tak se už ale pravděpodobně nebude počítat do kvalifikace,“ dodává Endal.

Červnový šampionát, pokud se vůbec uskuteční, je totiž až za datem, do kterého je možné sbírat body do olympijské kvalifikace. O prodloužení lhůty by musela rozhodnout světová federace ve spolupráci s Mezinárodním olympijským výborem. Pomalu se již ale i začíná diskutovat o tom, jak to bude se samotnými olympijskými hrami.

„Já osobně si moc nedovedu představit, že by nebyla olympiáda. Číňani jsou v počtu nakažených první a hned za nimi je Japonsko a Korea. Dokonce přímo v korejském Wuchanu bylo v pondělí asi 22 nových nemocných, takže posunutí olympiády by bylo na místě,“ říká Nikolas Endal.