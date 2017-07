Stovkou z kopce dolů. Kozákov hostil závod mistrovství světa ve sjezdu na skateboardu

Startovní signály a fandění diváků byly pravidelně slyšet při startu na vrchu Kozákov. Poté se už čtveřice jezdců vydala vstříc trati dlouhé 2,5 kilometru. Za podpory fanoušků tohoto adrenalinového sportu.

„Určitě to je trošku nebezpečný. Tohle je závod ze série mistrovství světa, který pořádá downhillová federace s názvem IDF a je to asi dvacet závodů na všech kontinentech,“ prozradil Radiožurnálu český skateboardista Václav Čvančara.

Trať měl možnost dokonale poznat. A třeba ji i porovnat s dalšími v seriálu světového šampionátu.

„Není asi úplně nejnáročnější, ale je to jedna z nejslavnějších. Má největší tradici podle mě. První závody tady byly někdy před deseti lety. Náročností není zas tak obtížná, určitě jsou techničtější tratě, ale tahle je zábavná a dobrá,“ dodává Čvančara.

„Jezdci zde dosahují až stokilometrové rychlosti, což je vysoké číslo vzhledem k tomu, o jaký sport se jedná. Silnice jsou obklopeny balíky slámy a záchrannými sítěmi pro bezpečnost jezdců,“ popisuje opatření hlavní organizátor Jan Profous.

„Jezdí se v jednotlivých rundách, kdy každá obsahuje čtyři jezdce. Speciálním systémem se navzájem vyřazují a postupují dál do finále,“ vysvětluje systém závodu Profous.

O body do mistrovství světa se bojovalo ve dvou disciplínách. Jednoduše řečeno při jízdách ve stoje a vleže. Skateboardy také nejsou zcela klasické, jak je známé z běžného života.

„On ten skateboard je vlastně delší. Není klasicky ze dřeva, ale je třeba z hliníkových ocelí nebo celkově z oceli. Má větší počet koleček, takže i větší přilnavost. Umožňuje to jet větší rychlostí do zatáček. Je to čistě o preciznosti, o tom jak se to zajede,“ říká dvacetiletý závodník Andrej Ilič.

Při porovnání obou disciplín, které byly na Kozákově k vidění, se zmínil o té, která je rychlejší.

„Určitě je to rychlejší vstoje, protože je to těžší deska a prkno. Pak to na té rovince rychleji jede dolů,“ říká český závodník.

A právě on se probojoval až do finále. Nakonec skončil čtvrtý, jen těsně pod stupni vítězů. V kategorii Masters nad 35 let pak získal pro české barvy stříbro Pavel Zajíc.

„Kousek zklamání tam je. K bedně chybělo jenom málo. Mohl jsem předjet toho třetího. V poslední zatáčce jsem na to měl,“ uvědomuje si Ilič.