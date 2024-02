Další český plavec na olympiádě. Straka si jí zajistil sedmnáctým místem na mistrovství světa v Kataru

Čekání plavce Martina Straky mělo šťastný konec. Český reprezentant v dálkovém plavání v neděli skončil v desetikilometrovém závodě mistrovství světa na 17. místě a nevěděl, jestli to znamená postup na olympijské hry nebo ne. V úterý ale Světové plavání potvrdilo, že díky přerozdělení kvót se Straka poprvé podívá na hry do Paříže. Dauhá 20:44 6. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český plavec Martin Straka | Foto: Fotobanka Profimedia

Martine, gratulujeme, jste poprvé na olympijských hrách. Jaké to pro vás, pár hodin po oficiálním potvrzení, je?

Je to pro mě něco neuvěřitelného a myslím, že potřebuji ještě nějaký čas, aby se mi to v hlavě rozleželo a uvěřil tomu. Je to splněný sen.

Jak se vám poslední dva dny spalo, když jste ze všech stran asi slyšel, že by to mělo vyjít, ale jistotu jste neměl?

Nebylo to jednoduché, ale spalo se mi dobře. Mistrovství světa ještě neskončilo, čeká mě ještě jeden závod, takže jsem si to ještě tolik nepřipouštěl. Čekal jsem, jestli to potvrdí nebo ne.

Když jste v neděli doplaval a zjistil, že jste sedmnáctý, myslel jste na ten konkrétní výsledek, nebo vás hned zajímalo, jak to vypadá s olympiádou?

Hry jsou hlavní cíl, takže mě to zajímalo skoro hned. Když jsem šel od moře, tak na mě kolegyně křičela, že to mám, ale neoficiálně. Koukal jsem na ní dost nevěřícně.

Kilometr před cílem plavala dvacítka nejlepších spolu, byl jste pár sekund za první příčkou. Jak byste popsal ten poslední kilometr, ve kterém to byl velký boj o pozice?

Bylo to vyrovnané celou dobu, obzvlášť v tom posledním kilometru, kde se zrychluje. Na konci závodu tempo stupňuje a začíná se to trhat. Já se snažil udržet nejrychlejších co nejdéle a jsem rád, že se mi to vlastně povedlo.

Vy jste zazářil už v létě na světovém šampionátu v Japonsku, tam jste byl třináctý v maratonském závodě. Které další výsledky z poslední doby počítáte za své největší úspěchy?

Určitě tam patří výsledky ze Světových a Evropských pohárů, díky kterým jsem nasbíral zkušenosti, které pak můžu prodat. Ještě mě napadá čtvrté místo z poháru v Barceloně nebo 31. místo na Madeiře, kde ale bylo důležité, že jsem měl pouze minutovou ztrátu, což byl v té době nejlepší výsledek

Kde se vlastně připravujete? V bazénu, nebo v Praze ve Vltavě? Ptám se kvůli tomu, že ani jedno z toho nejsou podmínky, které by úplně připomínaly přístav v Dauhá, kde se soutěže konají.

Dálkoví a bazénoví plavci se připravují v bazéně, to se pak rozděluje pouze v tom, že se soutěží v otevřené vodě. Kvůli podmínkám, jako jsou tady, musíme vyjíždět na Světové poháry, kde se v takových podmínkách normálně plave.

Ve středu máte na mistrovství světa druhý start, pětikilometrový závod, který ale není olympijský. Jak důležitý pro vás je, když už to hlavní máte úspěšně za sebou?

Není olympijský, ale pro mě je pořád důležitý. Spadl mi sice kámen ze srdce, ale budu se snažit uspět i na poloviční vzdálenosti. Je to rychlejší závod, takže se budu snažit uplatit taktiku jako při závode na deset kilometrů.

Ještě se obloukem chci vrátit k olympijským hrám, protože dostat se mezi 22 vyvolených v tak prestižním sportu jako je plavání je vskutku impozantní úspěch. Na druhou stranu - dostal jste se tam vlastně jako až ten poslední, 22. Jak se teď chcete připravovat?

Dostal jsem se tam jako jeden z posledních evropských závodníků. Můj cíl bude, že mám na víc než na zadní pozice a budu se snažit umístit trochu výše.

Četl jste, jak vypadá voda v řece Seině, kde budou probíhat závody plavců?

Mám už zkušenost, letos tam měl být závod Světového poháru. To mělo být takové testovací kolo, ale ten závod byl zrušen kvůli špatné kvalitě vody. Doufám tedy, že to v létě bude lepší.