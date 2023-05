V Káhiře je technicky náročná střelnice, ale dopadlo to skvěle, říká po výhře ve Světovém poháru Lipták

Olympijský vítěz v trapu Jiří Lipták vyhrál závod Světového poháru v Káhiře. Jednačtyřicetiletý střelec triumfoval v seriálu počtvrté v kariéře. Ve finále ze 33 ran minul jen jednou a jednoznačně předčil stříbrného Itala Massima Fabbriziho, jenž trefil 25 asfaltových holubů. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport český reprezentant prozradil, jak závod prožíval a také nastínil plány letošní sezony. Káhira (Egypt) 20:23 4. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Střelec Jiří Lipták zvítězil v závodě Světového poháru v Káhiře | Foto: Anna Vavríková | Zdroj: Profimedia

Co pro vás vítězství znamená?

Dnešního vítězství si vážím, protože Světový pohár se nevyhrává každý den nebo každý rok. Letos jsem byl na Světovém poháru v Kataru, kde jsem vypadl v semifinále a skončil na osmém místě. Udělal jsem tam pětichybu, odstřílel jsem to tam jak junior a toho jsem se tentokrát chtěl vyvarovat. Nakonec to vše klaplo tak, že se mi podařilo vybojovat zlatou medaili.

Považujete střelnici v Káhiře za oblíbenou i vzhledem k tomu, že jste zde minulý rok vybojoval bronz?

Stříleli jsme zde loni v prosinci finále Světového poháru, takže jsem věděl, že střelnice není úplně jednoduchá. Je to ale krásný komplex, kde je deset střelišť. Po technické stránce je to velice náročné, výsledky tomu odpovídaly. Málokdy se stane, že se člověk se sto devatenácti dostane do boje o medaile.

Střelec Lipták se už nyní připravuje na olympiádu. Vybírá si závody a mapuje pařížskou střelnici Číst článek

Ve finále jste působil suverénně, jak jste si ho užíval?

Už v semifinále jsem cítil dobrý rytmus, kde se mi podařilo nastřílet dvacet tři terčů, což je skvělý výsledek. Podařilo se mi postoupit do finále, kde už jsou jen čtyři střelci. V malé přestávce mezi semifinále a finále nesmí člověk vypadnout z tempa a mně se povedlo tempo i koncentraci udržet. Chvílemi jsem si představoval, že kdyby letěl nekorektní terč, tak bych ho také trefil. Ke konci jsem si začal věřit a dopadlo to skvěle.

Střílelo se lépe s vědomím toho, že už máte jisté místo na olympijských hrách, zatímco pro řadu soupeřů je v téhle sezoně stěžejní ho získat?

Nepřemýšlím nad tím. Na všech závodech se snažím nastřílet co nejvyšší výsledek, abych dosáhl co nejlepšího umístění. Zvlášť když sem cestujeme tak daleko a máme tady strávit týden, tak chci, aby výsledek stál za to. Jistota kvóta místa je trošku svazující, protože na každém velkém závodě chci ukázat, že jsem ho nezískal náhodou.

Co dalšího plánujete v letošní sezoně?

Z těch větších závodů nás letos ještě čeká mistrovství České republiky, Evropské hry v Polsku, mistrovství Evropy v chorvatském Osijeku a mistrovství světa v Baku. Top závod, na který se soustředím, bude určitě mistrovství světa, kde bych rád získal medaili v individuálu, ale i v družstvech.

Olympijský šampion Jiří Lipták hlásí formu! A ZLATOU!



Na svěťáku v Káhiře doslova dominoval! Ve finále se z 33 ran netrefil pouze jednou a zaznamenal o 5 přesných tref více než druhý Ital Fabbriziho.



Skvěle, borče! #olympijskytym #czechshooting #worldcup #hrdost pic.twitter.com/Wtic3qh8RM — Český olympijský tým (@olympijskytym) May 4, 2023