Stříbrná medaile je obrovský úspěch, říká o svém návratu po zranění Lukáš Krpálek

Pamatujete si takhle dlouhý zápas na nejvyšší úrovni?

Takový zápas si rozhodně nepamatuji. Jít takhle dlouhý zápas, o to více ve finále, je pro mě premiéra. Je to pro mě obrovský úspěch, ale mrzí mě, že když už jsem tam byl takhle dlouho, že jsem to nedotáhl do konce.

V prodloužení jste uplatňoval ostré nástupy, nicméně když už se to překlenulo přes sedmou osmou minutu, tak co tam rozhodovalo? Kondice nebo psychika?

Já už jsem se v tom zápase ani nemohl chytit, jak mě bolely ruce. Ono je znát, když člověk tři měsíce není v kimonu a pouze posiluje. Silově na tom mohu být dobře, ale odejít celý zápas je nesmírně těžké. Každý zápas pro mě byl těžký a možná proto už nezbyly síly na to finále.

Je to přeci jenom stříbro na Grand slamu. V podstatě první grandslamová medaile v nejtěžší kategorii. Jak to vnímáte?

Je to stříbrná medaile, pro mě je to obrovský úspěch. Je to medaile z jednoho z nejtěžších turnajů v celém roce. Judo má v Japonsku obrovskou úroveň. Já sem moc rád jezdím. Už jsem tu startoval poněkolikáté, dokonce se mi teď podařilo završit sbírku všech medailí, protože jednou jsem tu byl bronzový, jednou zlatý. Takže na druhou stranu mám aspoň tu sbírku.

Jak tenhle nápor vydržel kotník?

Kotník držel perfektně, párkrát jsem do něj dostal obrovský kopanec, což mě hodně bolelo. Samozřejmě ten styl boje jsem tomu musel přizpůsobit. Bál jsem se tu nohu dávat dopředu, aby mi na ni neútočili.

Lukáš Krpálek je po pětiměsíční pauze zpátky na tatami. A je to skvělý návrat. https://t.co/JHrDhI2LSQ — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) 3 December 2017