Netradiční světový šampionát. V Praze se konalo mistrovství světa ve střižbě

Čeští basketbalisté ho vyhlíželi 37 let, lidé na pražské náplavce se na něj dostali po pěti minutách, stačilo jen vyřídit registraci. Některá mistrovství světa jsou dosažitelná pro všechny. A na břehu Vltavy toho využil náš reportér Marek Augustin, který se zúčastnil světového šampionátu ve střižbě. Praha 13:08 12. září 2019

Stojíme tu s Filipem před naším úvodním kolem na mistrovství světa ve střižbě. Nestříhá se ale obvyklým způsobem kámen, nůžky, papír. „Jen na jedno střihnutí, to znamená, že nestříháme třikrát, ale rovnou to, co chceme, tedy takzvanou královskou střižbou,“ vysvětluje za organizátory a za rozhodčí Martin Kráčalík.

První zápas mezi střihačem Filipem a reportérem Radiožurnálu Markem začíná. „Pozdravte se ‚střihu zdar‘, pěsti před sebe, pohled z očí do očí. Dokud nedám povel, tak je ruka dole. To, co budete házet, musí být jasné a zřetelné,“ udává závodníkům pokyny Kráčalík.

Oba střihači splnili požadavky a čekají na další povely. „Hop!,“ závodníci ukazují svá znamení. Filip zabalil kámen, tedy vede 1:0. To ale neznamená výhru, protože se hraje na tři vítězná znamení.

Další pokyn. Marek opětuje a vyrovnává. „Hop! Kámen na nůžky, Marku, to znamená Filipovo vedení 2:1. Máš ale ještě jeden pokus,“ říká organizátor a rozhodčí v jedné osobě redaktorovi Radiožurnálu.

Ten ale v dalším tahu ukázal kámen a jeho protihráč Filip papír. To znamená postup Filipa. Redaktor ale nemusí zoufat, bude mít ještě další šanci v opravných kolech. „Každopádně to bylo rychlé. Filipe, gratuluji a přeji hodně zdaru do další soutěže,“ hodnotí svou účast v prvním kole na mistrovství světa ve střižbě redaktor Marek Augustin.

Kolik hráčů musí účastník šampionátu porazit, aby se stal mistrem?‘. „Je tu řádově 300 lidí, kteří stříhají najednou, jedná se o mezinárodní mistrovství světa,“ vysvětluje Martin Kráčalík.

To svojí účastí potvrzuje i střihač Zach z Colorada: „Na téhle hře jsem vyrůstal. S mým bratrem jsme tak řešili všechno. A teď si to můžu zkusit naostro.“

„Vím, že budu světovým šampionem! Je mi líto ostatních, co tady se mnou prohrají,“ dodává sebevědomě Američan. Ten se ale nakonec mistrem nestal, titul zůstal v Česku.

A pro zajímavost: za sedm let turnaje rozhodoval finále nejčastěji kámen.