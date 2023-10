‚Myslím, že na silnici je hotovo.‘ Cyklista Štybar zřejmě ukončí kariéru, závodit chce jen v cyklokrosu

Sedmatřicetiletý Zdeněk Štybar zřejmě po této sezoně ukončí kariéru silničního cyklisty. Jeden z nejlepších jezdců české historie to řekl serveru cyclingnews během závodu Kolem Kuang-si v Číně. V zimě by chtěl Štybar absolvovat ještě několik startů v cyklokrosu, v němž je trojnásobným mistrem světa mezi mužskou elitou a má dva tituly z kategorie do 23 let.

