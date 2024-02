‚Nepřišel jsem z domova důchodců.‘ Cyklokrosaře Štybara čeká v Táboře poslední štafeta kariéry

V Táboře startuje závodem štafet v pátek od 12 hodin a 30 minut mistrovství světa v cyklokrosu. V šestičlenném českém výběru nechybí ani Zdeněk Štybar, kterého čeká v neděli poslední závod kariéry. Teď ve štafetě bude mít vedle sebe závodníky téměř o generací mladší, než je on sám. Tábor 9:00 2. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český cyklokrosař Zdeněk Štybar | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: Profimedia

„Já si to ani zvlášť neuvědomuji, takhle k tomu nepřistupuji. Když mi ale řeknou dobrý den, tak je to trochu zvláštní. Když jsem byl v týmu Quick-Step, tak jsme tam měly kluky, kterým bylo kolem dvaceti. Není to tak, že bych přišel z domova důchodců, jsem zvyklý být mezi mladými lidmi,“ říkal Zdeněk Štybar směrem k úvodní cyklokrosové štafetě.

Štybar pojede poslední úsek. Mladíci v týmu se budou snažit, aby mu připravili co nejlepší pozici. Zároveň k němu vzhlíží s velkým respektem a start vedle něj vnímají jako velkou zkušenost. Těší se na ní. Jako Kryštof Bažant nebo Amélie Gottwaldová.

„Bude to obrovská zkušenost, je to něco, co jsem ještě nikdy nezažil, takže hodlám sbírat zkušenosti a nechám tam všechno,“ říká aspirant na juniorskou medaili Bažant.

„Je to něco navíc, myslím, že nám všem v trénincích pomůžou jeho připomínky a rady. Slibuji, že mu připravím dobrou pozici na závěrečný sprint a že to bude co nejlepší,“ dodává sedmnáctiletá Gottwaldová.

Zdeněk Štybar odmítá, že by na mladé závodníky tlačil nebo jim dokonce říkal, z jaké pozice mu štafetu mají předávat.

„Vůbec na ně nebudeme tlačit. Je to zbytečné a myslím, že oni sami budou chtít zajet co nejrychlejší kolo s co nejméně chybami. Spíše je budeme muset krotit, aby nepřepálil začátek. O tom si budeme povídat u večeře. Tam vymyslíme takovou taktiku, která nás bude hlavně bavit,“ dodal Zdeněk Štybar před svým předposledním startem své kariéry. Tu uzavře v neděli při závodě elitní kategorie.