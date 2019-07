Další plavec protestoval proti Jangovi. Horton za stejný čin dostal od plavecké federace výstrahu

Australský plavec Marck Horton dostává na sociálních sítích stovky čínských urážek. Míří k němu za to, že na mistrovství světa odmítl stát na stupních vítězů vedle vítězného Číňana Sun Janga. O něm Horton dlouhodobě tvrdí, že dopuje a neměl by na mistrovství světa startovat. Mezinárodní federace FINA na protest zareagovala zasláním varovného dopisu australskému plaveckému svazu a Hortonovi. Kwangdžu (Korea) 17:50 23. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský plavec Duncan Scott (odchází v pozadí) ještě více rozdmýchal averzi proti čínské hvězdě Sun Jangovi. Brit mu totiž podobně jako Australan Horton odmítl pogratulovat k vítězství | Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN | Zdroj: Reuters

Když měl převzít stříbrnou medaili, zůstal Horton stát za stupni vítězů a nezúčastněně hleděl do dáli, když mělo přijít na společné fotografování. Od ostatních plavců za to sklidil potlesk, když pak večer přišel do společné jídelny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Další plavec se přidal k protestu proti Sun Jangovi. Více si poslechněte v reportáži Martina Charváta

Od Mezinárodní plavecké federace dostali Australani výstrahu, že by měli respektovat pravidla soutěže. A od fanoušků Sun Yanga si mohl Horton přečíst na svém twitteru třeba toto: „Ztroskotanec.“ „Pokloň se Sun Jangovi!“ „Seš jen zbabělec, co hledá výmluvu, proč prohrál.“ „Užij si stříbro, na víc nemáš.“ „Nerespektuješ Čínu!“ „Nazdar slabochu!“

Plavcům vadí především zpráva z přelomu roku, že Sun Jang údajně přímo před dopingovými komisaři rozmlátil kladivem právě odebrané krevní vzorky.

Seemanová má na dvoustovce rekord i limit na olympijské hry. Další plavec protestoval proti Sunovi Číst článek

Mezinárodní plavecká federace ho ale i přesto nechala tady v Koreji startovat, za zmíněné mu nedala pro nedostatek důkazů trest. Případ Sun Janga proto bude řešit až zářijová sportovní arbitráž, ke které se odvolala Světová antidopingová agentura.

Český kraulař Jan Micka Hortonovo gesto chválí a naopak nechápe káravý dopis Australanům. „Vracíme se do dob komunismu a fašismu, nebo co? Člověk nemůže říct svůj názor, když je očividné to, co dělá za problémy ohledně dopingových afér? Člověk se proti tomu ohradí a najednou: ‚Ne, buď ticho, to je náš Sun, to je naše zlatíčko. Myslím si, že je to správně. Vezměte si paní Věru Čáslavskou. Po okupaci v roce 1968, když byla v Mexiku na prvním místě a vyhlásili s ní i tu Rusku, tak všichni ji úplně chválili,“ řekl Radiožurnálu Micka.

V úterním finálovém programu se situace opakovala. Sun Jang k radosti čínských fanoušků vyhrál dvoustovku, a zatímco druhý Japonec a třetí Rus mu pogratulovali, Brit Duncan Scott, který byl na děleném třetím místě, odmítl podat Číňanovi ruku a podobně jako Horton stál při společném fotografování stranou.