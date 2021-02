Super Bowl plný rekordů. Tampa Bay v čele s quarterback Bradym porazila Kansas City 31:9

Tampa Bay Buccaneers podruhé v historii vyhráli Super Bowl, finále ligy amerického fotbalu NFL. K výhře 31:9 nad obhájci titulu Kansas City Chiefs je dovedl Tom Brady, který tak přepsal další rekordy včetně vlastních. Trofej Vince Lombardiho vyhrál už posedmé v kariéře, přičemž žádný z klubů nemá více než šest titulů. Navíc ve 43 letech je nejstarším vítězem v historii. Tampa 7:16 8. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tom Brady (vpravo) a Rob Gronkowski slaví vítězství v Super Bowlu | Foto: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Brady zároveň jako teprve druhý quarterback uspěl se dvěma různými týmy, když dosud všechny úspěchy sbíral s New Englands Patriots. Před dvěma lety se přitom zdálo, že po zisku titulu už je čas na odchod do důchodu.

Ale nejúspěšnější hráč v historii tohoto sportu našel novou motivaci a loni v létě změnil tým. Dokonce přemluvil svého kamaráda Roba Gronkowského, aby místo důchodu šel za ním do Tampy. A právě tato dvojice dovedla Bukanýry po 18 letech k titulu.

Společně ničili obranu Chiefs. Brady v zápase naházel 201 yardů a tři touchdowny. Z toho dva byli na Gronkowského. Brady byl téměř nezastavitelný, když zkompletoval 21 z 29 svých přihrávek. Po zásluze tak byl popáté v kariéře zvolen MVP Super Bowlu.

„Tak co vy na to? Já jsem hrozně pyšný na tuhle bandu chlapů za to, čím jsme si tento rok prošli. V listopadu jsme na tom nebyli dobře, ale trenér nám věřil a ve správnou chvíli jsme se zvedli a to nejlepší jsme si nechali na závěr. Ale všem bylo jasné, jak to dnes skončí, že?“ radoval se Brady po zápase. „A příští sezonu se vrátíme,“ vyvrátil spekulace o konci kariéry.

Zcela zastínil hvězdu soupeře Patricka Mahomese, jenž je nejlépe placeným hráčem soutěže a největší hvězdou mladé generace. Tomu naopak finálový večer vůbec nevyšel. Nezaznamenal jedinou přihrávku na touchdown a vůbec poprvé v kariéře NFL prohrál zápas výraznějším rozdílem než je jeden touchdown.

Skóre otevřeli Chiefs

„Dnes jsem nehrál tak, jak bych chtěl. Celý náš útok si dnes neporadil s jejich obranou, která byla opravdu dobrá. Mám pocit, že jsme tam nechali všechno, ale oni byli zkrátka lepší. Musíme se snažit zase za rok,“ řekl Mahomes.

Chiefs přitom začali útok na obhajobu titulu dobře a skórovali jako první tříbodovým kopem Harrisona Butkera. Ten se ale nakonec ukázal jako jediný hráč Kansasu schopný skórovat. Na touchdown se Chiefs přes výborně pracující obranu Tampy nedostali.

Naopak Brady se nenechal rozhodit brzkým stažením od obrany soupeře a zakončil první čtvrtinu vydařenou akcí. Po překonání 70 yardů našel v koncové zóně Gronkowského a Tampa šla do vedení.

Obě hvězdy si pak spolupráci zopakovaly ve druhé čtvrtině. Pro Gronkowského šlo už o pátý chycený touchdown kariéry v Super Bowlu, což je druhý nejvyšší počet jednoho hráče po Jerrym Riceovi, který má osm touchdownů.

Řada rekordů

Gronkowski se navíc stal prvním hráčem v historii, který chytil přihrávku v pěti různých Super Bowlech. Brady a Gronkowski se také stali dvojicí quarterbacka a chytače s nejvíce touchdowny v dějinách play-off NFL.

„V tomto týmu se sešlo mnoho opravdu dobrých hráčů a všichni spolu drželi jako tým. Nikdo nebyl sobecký, nikdo si na nic nestěžoval, prostě jsme spolu dřeli, a proto jsme šampiony. A teď jdeme slavit do akvária. Budou tam žraloci, velryby, tak si třeba i zaplavu,“ radoval se Gronkowski.

Kansasu se vzápětí povedlo snížit dalším kopem Butkera, jenže Tampa stihla do poločasu ještě jeden touchdown. Tentokráte na něj Brady nahrál dalšímu veteránovi Antoniu Brownovi.

Tampa se pak ve druhé půli mohla soustředit hlavně na běhovou hru a neriskovat při přihrávkách. Velmi dobrý výkon předváděl Leonard Fournette, který si téměř třicetiyardovým úprkem doběhl pro další touchdown Bukanýrů.

Soupeř se i přes snahu na odpor už nezmohl a Brady tak mohl slavit už své 34. vítězství v zápasech play-off, což je více než dvakrát tolik než má druhý nejlepší quarterback Joe Montana (16). Zároveň je vůbec prvním hráčem v historii NFL, MLB, NBA či NHL, který získal dva tituly se dvěma rozdílnými týmy poté, co jeho věk překročil hranici 40 let.

Kouč Tampy Bruce Arians se v 68 letech zase stal nejstarším trenérem, který dovedl svůj tým k Super Bowlu. „Jsem neskutečně šťastný. Věnuji to mé matce, která to i v 95 letech sledovala z hlediště a byla tu se mnou,“ řekl Arians.

Zápas se hrál za přísných protiepidemiologických opatření. Stadion byl zaplněný jen ze třetiny. Bezpečnost se týkala i pompézní poločasové show, o kterou se postaral zpěvák The Weeknd. Jeho tanečníci dodržovali sociální distanc dva metry a při tanci na hřišti měli na obličeji nasazené respirátory vtipně zakomponované do kostýmu.

Super Bowl, finále ligy amerického fotbalu NFL:

Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs 31:9 (7:3, 14:3, 10:3, 0:0)