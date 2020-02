Česká stopa v americkém SuperBowlu. Bývalý vítěz se netají svými kořeny, považuje se za polovičního Čecha

Blíží se letošní SuperBowl, velká noc amerického fotbalu. Bohužel stále bez české účasti. Pokud by se však nebralo v potaz státní občanství, Česko svou vlastní hvězdu už dlouhá léta má - člena síně slávy, vítěze a nejužitečnějšího hráče SuperBowlu 1983 Johna Rigginse, který se díky matčině původu považuje za polovičního Čecha. Washington 17:40 2. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Akce Johna Rigginse, který touchdownem rozhodl SuperBowl v roce 1983, řadí NFL mezi 10 nejslavnějších v historii ligy. Riggins popadl míč, přesně podle své přezdívky ‚The Diesel‘ si jako lokomotiva prorazil cestu vpřed a pak už byl nezastavitelný. Byl z toho touchdown po nejdelším sprintu v dějinách SuperBowlu a rozhodující moment, díky kterému Washington Redskins před 37 lety otočili zápas proti Delfínům z Miami.

„Když o tom zpětně přemýšlím, bylo to celé jako sen. A musím říct, že tahle jedna akce, tenhle jeden fotbalový zápas, mi naprosto změnily život,“ řekl Radiožurnálu dnes už bělovlasý, ale stále energický John Riggins ve svém domě nedaleko Washingtonu. Nad krbem se mu tu stále leskne trofej pro nejužitečnějšího hráče SuperBowlu, který si zahrál i o rok později, ale vítězství z roku 1983 Redskins obhájit nedokázali.

„Bylo mi 33, když jsme vyhráli SuperBowl, takže na pozici runningbacka jsem byl starý. A ještě jsem pak několik sezon odehrál. Musíte mít i hodně štěstí, a to jsem určitě měl. A jsem vděčný taky svým českým genům, ty mi určitě neuškodily.“

Český Kansas

Ke svému českému původu se Riggins vrací opakovaně. Narodil se v severovýchodním Kansasu na americkém Středozápadě, v oblasti, kde se od 19. století usadily tisíce českých rodin. On sám je už třetí v Americe narozenou generací, ale mluví o sobě jako o polovičním Čechovi. Minulý rok si dokonce dal k 70. narozeninám první výpravu do země svých předků.

„Jsem Čech po mamince, její předci přišli z Moravy, z okolí Brna. Tam jsem se při své návštěvě nedostal, ale velmi pravděpodobně mám v Česku nějaké příbuzné, jen o nich nevím. Mám nějaké sto let staré dopisy, ale od té doby se vazby přetrhaly. Moji prarodiče nikdy nezmiňovali nikoho v Česku, s kým by zůstali v kontaktu. Ale Česko je v mé DNA, jsem z padesáti procent Čech, takže z toho pohledu to byla loni příjemná návštěva,“ přiznal o svých kořenech Riggins.

Herecká kariéra

Jeho české geny má dokazovat i fakt, že během divočejších let profesionální kariéry hodně a rád pil pivo. Později zkoušel prorazit i jako herec v menších alternativních divadlech na Broadwayi, dokonce si zahrál v Shakespearově hře Sen noci svatojánské, ale také v nejdelším americkém televizním dramatu Guiding Light.

„Tam jsem byl za padoucha, kterého podváděla manželka. Myslím, že jsem ji nakonec zabil, utopil ve vaně nebo něco podobného, už si na to nepamatuju. To mě bavilo, protože já jsem vyrostl v éře telenovel, takže pro mě to bylo jako vypravit se do muzea, bylo to vzdělávací angažmá, při kterém jsem poznal, jak se taková věc dává dohromady, že je to dost rychlé a moc se nezkouší. Ale asi ze všeho nejvíc jsem si užil role na Broadwayi,“ vzpomínal.

Herectví ho lákalo i díky spojitosti se sportem, kterého si postupně všímal. „Když jsem skončil s fotbalem, tak jsem přemýšlel o tom, čemu jsem se celé ty roky věnoval. A uvědomil jsem si, že jsem byl součástí zábavního průmyslu. Dělal jsem tedy v podstatě totéž, co herec. Ale říkal jsem si, že jsem byl fotbalista, bavil jsem lidi, a tak by pro mě mohla být herecká kariéra přirozeným pokračováním.“

„Několik let jsem v New Yorku studoval herectví pod vedením uznávaných učitelů. Natočil jsem pár věcí, ale zároveň jsem se po rozvodu znovu oženil a moje druhá manželka se na mě podívala a řekla mi, že vzhledem k mým hereckým schopnostem si moc dobře žít nebudeme,“ odhalil Riggins okolnosti opuštění herecké kariéry.

Nejasný favorit

Nakonec se vrátil k rozhlasovému a televiznímu mikrofonu při zápasech NFL a teď se člen síně slávy a poloviční Čech John Riggins těší na nedělní superbowlovou noc a utkání San Franciska a Kansasem, při kterém prý nebude mít svého favorita.

„Zároveň je tu ale Andy Reid, kouč Kansasu, se kterým jsem se léta potkával. Skvělý chlap, skvělý trenér, kterého chcete vidět jako vítěze SuperBowlu,“ dodal John Riggins před letošním SuperBowlem.

Celý rozhovor s Johnem Rigginsem včetně třeba toho, co si myslí o kauze Colina Kaepernicka, si můžete kdykoli poslechnout v olympijském podcastu Radiožurnálu nebo v archivu pořadu Interview Plus.