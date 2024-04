Superfinále je výjimečné jako Super Bowl. O2 arenu jsme přestavěli za osm hodin, říká manažer Kolář

Superfinále florbalu je minulostí. Titul slaví ženy Vítkovic a muži Tatranu Střešovice. Kromě dvou obhajob byl letošní ročník unikátní i z jiného důvodu. O2 arena v sobotu hostila hokejové semifinále Sparty s Třincem a už v neděli dopoledne na hrací plochu vstoupili florbalisté. Jak pořadatelé stihli halu přetransformovat za jedinou noc? V rozhovoru pro iROZHLAS.cz to popsal manažer O2 areny Vladislav Kolář a CEO Českého florbalu Roman Urbář. Rozhovor Praha 11:04 15. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Mohl byste nastínit postup přestavby ledové plochy na florbalové hřiště po skončení sedmého hokejového semifinále?

Vladislav Kolář: Ve čtvrtek se rozhodlo, že se bude sedmý zápas hrát v sobotu v O2 areně. V pátek se konala porada, na které se sešli zástupci O2 areny, Sparty a štáb z Českého florbalu. Museli jsme naplánovat celý harmonogram přestavby. Jako velkou výhodu vnímám to, že ze strany Sparty i Českého florbalu se sešli ti nejschopnější lidé. I díky tomu jsme mohli zvládnout variantu, že se sedmý zápas prodlužoval, a to dokonce čtyřikrát. S Romanem Urbářem a jeho lidmi jsme byli domluvení, že přestavba začne 60 minut po konci utkání.

A ti lidé byli během všech čtyř prodloužení hokejového semifinále už připraveni v O2 areně, nebo čekali někde v okolí?

Roman Urbář: Většina lidí byla spíš kolem. Pan Kolář a lidi kolem něj nám vyšli vstříc v tom, že jsme našli možnosti přechodného parkování pro dodavatele a celý štáb. Bylo proto důležité dobře řídit ten takzvaný hospodářský dvůr, aby se bez problémů protočily týmy a štáby, které O2 arenu opouštěly, a dodavatelé, kteří přijeli přestavit povrch i halu na Superfinále. Pomáhalo nám spousta dobrovolníků a nadšenců, kteří v rámci O2 areny už čekali, někteří byli v Harfě nebo v blízkém okolí.

Pomohla vám s logistikou vzájemná vstřícnost?

Urbář: Bez vstřícnosti všech tří stran by to nešlo. Sparťanský štáb už po páteční schůzce věděl, jaké jsou naše potřeby a podmínky, aby se vše zvládlo. I přes to, že jim to sportovně nakonec nevyšlo, na profesionální úrovni ve věci přestavby splnili vše, co jsme si předem stanovili.

První fází přestavby byla tedy výměna povrchu, co následovalo pak?

Kolář: Nejprve nastoupil do akce štáb Sparty a O2 areny. První věcí, která se řeší, jsou maličkosti, které běžně divák nevidí. V úvodní fázi jsme tedy aktivovali štáb O2, který sundal z hokejových mantinelů ruchové mikrofony. Za přibližně hodinu a půl byly mantinely odstraněny, pak se přikryla ledová plocha jednou vrstvou a nastoupil štáb Českého florbalu.

Urbář: Poté se musela položit druhá vrstva a speciální desky, aby se srovnal povrch a vyrovnaly se teploty. A až poté přišel typický modrý florbalový povrch, který vidí divák v televizi. Toto bylo největší úskalí celého procesu přestavby, jelikož jsme se v rámci úspory času rozhodli, že položíme o jednu vrstvu méně, než se běžně dělá. Z toho jsem měl největší strach, aby se třeba na hřišti během zápasu nevysrážela voda.

Jak dlouho celý proces trvá?

Urbář: Standardně pět až šest hodin, což je ale pouze v době, kdy už je zakrytý led a sundané mantinely. Nám velmi pomohlo, že jsme se perfektně domluvili, díky čemuž jsme byli schopni pracovat současně. Štáb O2 areny tedy likvidoval hřiště a zakrýval ho a my jsme souběžně už pokládali florbalový povrch. Tím jsme ušetřili hodně času. Část florbalového týmu se musela logisticky rozmístit a věnovat se i jiným činnostem, takže někdo připravoval místnosti, jiný se věnoval práci na diváckém prstenci. Oproti běžnému procesu přípravy bylo nutné upravit zavedené postupy.

Kolář: Pomohlo nám to, že jsme vše detailně naplánovali. Jeli jsme vždy o krok napřed, což bylo přibližně půl hodiny, před florbalem a veškerá práce na sebe navazovala. Standardně kompletní proces trvá osm až devět hodin, my jsme díky efektivní kooperaci mohli pracovat zároveň. Proto se mohlo Superfinále uskutečnit, aniž by divák zaregistroval nějaké problémy či prodlevy.

Kolik lidí se do přestavby zapojilo?

Kolář: Štáb O2 areny měl kolem 48 členů na přestavbu. Do práce se zapojilo ještě asi 45 lidí z uklízecí čety. Dohromady tedy přes 90 lidí.

Urbář: U florbalu to bylo podobné. Skupina, která se věnovala přestavbě, skýtala asi 30 až 40 lidí, a k tomu nám pomáhalo asi 40 dobrovolníků. Pak je nutné také přičíst ty, kteří těsně před otevřením haly pro hráče i diváky udělají kontrolu, jestli je vše připraveno a správně nastaveno.

Co událost jako Superfinále znamená pro Český florbal?

Kolář: Pokud můžu mluvit z pohledu organizátora, vnímám to tak, že florbal je v Česku stále na vzestupu. I díky současnému vedení začíná být florbal čím dál významnějším fenoménem. A my jako O2 arena k této akci přistupujeme tak, že pro každého promotéra je jeho událost jako mistrovství světa.

Urbář: Pro nás je klíčové, aby lidi odházeli s výjimečným zážitkem. Je to to naše mistrovství světa, protože florbal v takové hale nemůže být na pravidelné bázi. Musí tu být perfektně postaráno o fanoušky i hráče. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na tom podíleli, protože je to pro celý Český florbal extrémně důležitá událost. Bez dokonalé koordinace bychom to nezvládli.

Myslíte si, že kdyby bylo finále v budoucnu hrané jako série, dokázaly by zápasy přitáhnout tolik diváků?

Urbář: Kdyby to nebylo Superfinále, ztratí to své kouzlo. Ta výjimečnost tkví v tom, že se hraje jeden zápas, který rozhodne o mistrovi. Jednorázová událost znamená vykročení z nějakého standardu. Síla je v tom, že rozhodující zápas vždycky láká.

Kolář: Superfinále má stejnou výjimečnost jako Super Bowl. Pro hráče a hráčky je to životní zážitek, když dosáhnou toho, aby si zahráli na této úrovni, v této hale a před tolika diváky. Super Bowl je největší akce na světě, protože je jediná. V tom já vidím tu paralelu. Kdyby se florbal hrál na více zápasů, už to nebude takové.

Tatran Střešovice slaví vítězství | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz