Svátek pro české ragby. Národní tým čeká zápas s jihoafrickými Supa Barbarians

Na hřišti jich je jedenáct a dohromady váží téměř dvě tuny. Nejen že jsou jihoafričtí ragbisté chlapi jako hora, patří také k těm vůbec nejlepším. Na vlastní kůži si to v sobotu vyzkouší i čeští reprezentanti, kteří vyzvou tým Supa Barbarians na pražské Markétě. Praha 13:45 21. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stadion na Markétě | Foto: Filip Jandourek

Ve středu se jihoafričtí hráči věnovali na Markétě malým ragbistům, dětem ukazovali různá cvičení a také s nimi ze srandy soupeřili, někdy jich na sobě měli i pět na jednou. V sobotu už se jim pod nohy budou vrhat čeští reprezentanti. O soutěžní utkání nepůjde, týden před zápasem evropského šampionátu s Polskem už domácí volí přátelské duely, i když přátelské…

„V ragby se ten termín ‚přátelská‘ utkání moc nepoužívá. Není to proto, že by všechna utkání byla nepřátelská, ale je to spíš proto, že my používáme termín ‚test match‘ (testovací zápas pozn. red.) z angličtiny, kdy si vlastně můžete vyzkoušet různé herní varianty. A pak už se hrají ty zápasy jako přímo mistrovství Evropy nebo ty soutěžní zápasy,“ vysvětluje pro Radiožurnál trenér Daniel Beneš.

V těch mají Češi podle trenéra ještě co zlepšovat, i proto oslovil jeho tým právě Supa Barbarians. „Ten výběr se používá, pokud vybíráte nějaké hráče, kteří si to svoji kvalitou a i svým chováním mimo hřiště zaslouží. A tohle je výběr většinou z nejvyšší jihoafrické soutěže,“ doplnil Beneš.

A k těm nejtalentovanějším patří v Supa Barbarians Godfrey Ramaboea. A jak říká i zápasy napříč úrovněmi můžou znamenat dobré ragby. „Outsideři hrají hodně tvrdě, snaží se ukázat. Nebojí se, naopak. Hodně do nás nabíhají, a to je jedině dobře. Tohle je pravé ragby! My se můžeme spolehnout na strategii, strukturu obrany a útoku. V tom jsme napřed. I pro nás je ale dobré zahrát si proti týmu, jakou jsou Češi. Nabereme další zkušenosti."

Rychlonohého Godfrey Ramaboea budou Češi především nahánět, připraveni jsou ale prý i na jeho urostlé spoluhráče. „My taky máme svoje chasníky, nemáme celý roj, ale máme třeba Pavla Šťastného. Má nějak, nechci mu křivdit, kolem sto třiceti kilo, možná to bude i víc. On dokáže udělat obrovskou a úžasnou práci právě v roji, v mlýnech. Myslím si, že kluci jsou připraveni se i s touhle výzvou popasovat a postavit se i těm jihoafrickým kilům čelem,“ těší se na bojovné ragby jeden z českých trenérů Daniel Beneš. Jihoafrické výzvě se jeho výběr postaví v sobotu ve dvě hodiny.