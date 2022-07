Česko přiveze ze Světových her méně medailí, šéf výpravy Doktor si ale pochvaluje výkony i atmosféru

Světové hry v Birminghamu se blíží ke konci, na sportovce už čeká jen jeden soutěžní den. Akce, která je zaměřená jen na neolympijské sporty, zatím přinesla českému týmu šest medailí. Na rozdíl od minulých Her ve Vratislavi Česko zatím nezískalo ani jednu zlatou, přesto šéf výpravy Martin Doktor hodnotí celou akci pozitivně. Birmingham (USA) 13:06 17. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý kanoista Martin Doktor | Foto: Adam Kebrt | Zdroj: Český rozhlas

„Myslím si, že většina sportovců odsud odjížděla z pocitem, že udělali pro úspěch všechno, což je podle mě nejdůležitější. Porovnávat jednotlivé edice Her je těžké, protože tady máme třeba trochu jiné sporty, než jsme měli ve Vratislavi. Co se týká atmosféry v týmu i úspěchů, bylo to velice dobré,“ pochvaloval si působení českých sportovců v americkém Birminghamu šéf výpravy Martin Doktor.

Na Světových hrách se soutěží jen v neolympijských sportech, přesto se v letech posunuli hodně dopředu a sportovci soutěžící v těchto sportech mají možnost zažít atmosféru velké multisportovní akce.

„Birmingham je takový americký venkov, přestože má 200 tisíc obyvatel, jižanská vstřícnost tu byla velice cítit. Měli jsme řadu příhod, kdy nás potkávali lidé, vítali nás a byli rádi, že jsme tu. Byla to příjemná atmosféra,“ pochvaluje si Doktor.

Sportovci zažili v Birminghamu podobně jako na olympijských hrách oficiální zahájení, medailové ceremoniály a dnes zažijí i slavnostní ukončení.

Návštěvnost se sice i vzhledem ke kapacitám na jednotlivých sportovištích s olympijskými hrami rovnat nedá, přesto fanoušci v Birminghamu dokázali vytvořit příjemnou atmosféru a to nejen na samotných soutěžích.

„Na mnoha sportovištích bylo plno lidí. Samozřejmě ne na všech, některé sporty byly méně populární. O víkendu byla návštěvnost ještě daleko větší a místní obyvatelé byli nadšení nejen na sportovištích, ale i mimo ně,“ přibližuje atmosféru v Birminghamu Doktor.

Tereza Janošíková celá ZÁŘÍ! ❤️ Důvod? Je to stříbrná medailistka ze Světových her!



A #czechorienteering v úvodních sprintech bere druhou placku během hodiny. Super výkon! #jedentym #radost #hrdost pic.twitter.com/0m1SmWOouU — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 15, 2022

Celý program Světových her zakončí v neděli smíšená štafeta orientačních běžců. V tomto sportu už díky Tereze Janošíkové a Tomáši Křivdovi Češi získali stříbro a bronz. Další druhá místa získal v bowlingu Jaroslav Lorenc a inline hokejisté. Bronz vybojovali florbalisté a kickboxer Petr Dvořáček. Celkově v Alabamě bylo 88 českých reprezentantů.

Před pěti lety ve Vratislavi startovalo 67 českých sportovců, kteří přivezli osm cenných kovů. Zlato kromě inline hokejistů vybojovali také Adam Sedlmajer ve vodním lyžování a Sandra Mašková v ukázkovém kickboxu.