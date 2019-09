Aquatlon, vodní lyže, házená, tenis i fotbal. V Kataru se chystají první Světové plážové hry

V posledních letech přibývá mezinárodních akcí, na kterých se soutěží ve víc sportech. Už to nejsou jen olympijské hry nebo třeba Hry Commonwealthu. Přibyly Evropské hry, loni Glasgow hostilo evropské šampionáty v šesti sportech najednou, letos zažily premiéru Světové městské hry a teď se chystají první Světové plážové hry. Dauhá 16:18 25. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plážový fotbal (ilustrační foto) | Foto: Amr Abdallah Dalsh | Zdroj: Reuters

„Jsem moc rád, protože je mnoho sportovních odvětví, která také chtějí něco jako olympijské hry, ale program olympijských her je omezený,“ řekl Radiožurnálu olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda.

V Kataru se chystají první Světové plážové hry.

„I v antice bylo mnoho her, nejen ty olympijské. Každé byly v jinou dobu, na každých se závodilo trochu v něčem jiném, konkurovaly si, což je také skvělá věc. Je možné, že třeba za 50 let Beach Games olympiády převálcují. To si dělám trochu srandu, neumím si to představit, ale možné to je a je dobře, že taková konkurence existuje,“ dodal Svoboda.

Na plážové hry do Kataru poletí David Svoboda jako trenér svého bratra Tomáše, který bude závodit v aquatlonu, tedy kombinaci běhu a plavání. Většina disciplín je neolympijských, soutěžit se bude ještě třeba na vodních lyžích, v plážové házené nebo v plážovém volejbale se čtyřmi hráčkami na každé straně.

Čím je to výhodné, že budou různé sporty na jednom místě? Snad všichni reprezentanti jako první zmíní to, co beachvolejbalistka Karolina Řeháčková: „Je tam kontakt i s jinými sportovci, je tam kontakt i s jinými sporty, takže když je volno, tak se chodím dívat na jiné sporty, protože mě to ohromně zajímá – i jejich příprava, jejich výkon. Je to obrovské obohacení.“

Také fanoušci můžou mít z podobných tzv. multisportovních akcí radost, protože stihnou navštívit víc odvětví, pořadatelé můžou zhuštěný a pestrý program zase lépe marketingově využít a také pro jednotlivé sporty můžou mít třeba plážové hry užitek.

Jednak se můžou dostat k lidem, kteří by si je jinak nenašli a taky si otestovat nové nebo méně zaběhnuté disciplíny a formáty - jako onen beachvolejbal ve čtyřech na každé straně. „Olympijské sporty musí hledat cesty, jak zůstat atraktivní. Jestli zůstat u tradičního pojetí toho sportu, nebo v některých disciplínách se víc otevřít novinkám, mladým a novému směřování sportu,“ myslí si sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor.