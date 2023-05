Kajakář Dostál vyhrál na Světovém poháru v Poznani pětistovku, do akce půjdou bratři Fuksové

Nedělní závod na 500 metrů byla pro Dostála prvním finále A v aktuálním ročníku Světového poháru rychlostních kanoistů. V polovině trati byl třetí, ale pak se dostal před všechny soupeře včetně Pimenty a na oblíbené trati slavil triumf. V této neolympijské disciplíně si tak spravil chuť po závodě na 1000 metrů, kde stejně jako v Szegedu zvítězil jen ve finále B.

Kanoista Fuksa si dojel pro 16. triumf ve Světovém poháru, ovládl závod na kilometrové trati Číst článek

„Závod se mi nejel úplně ideálně. Ze startu to nebyl tak přesvědčivý výkon jako včera v semifinále. Musel jsem jet hodně ostře. Soustředil jsem se hodně na svoji techniku, protože mám trošku problémy s pádlem. Jak jsem ho loni zlomil, tak si na to nové nemůžu pořád zvyknout,“ řekl v nahrávce pro média.

O zlaté medaili se Dostál dozvěděl až z obrazovky po projetí cílem. V této neolympijské disciplíně si tak spravil chuť po závodě na 1000 metrů, kde stejně jako v Szegedu zvítězil jen ve finále B. „Je vidět, že to není nějaký obrovský pokles výkonnosti, ale že se musím s tím kilákem ještě srovnat. Je potřeba natrénovat. Hodně jsme ladili na závody, nebylo to úplně zdravotně OK. Budu muset teď pořádně zamakat,“ přemítal čtyřnásobný olympijský medailista.

V zájmu přípravy bude vynechávat některé závody. Jeho dalším startem bude pravděpodobně až srpnové mistrovství světa v Duisburgu, kde se budou získávat místa na olympijských hrách 2024 v Paříži. „Musíme se znovu pustit do vytrvalostního bloku, který bude hodně bolet, bude nepříjemný. Ale já se na to těším, protože dám tělu pořádně nažrat tím, co nemá rádo, a ono mě pak třeba odmění dobrými výsledky na mistrovství světa,“ dodal.

Kanoista Martin Fuksa, jenž sobotní triumf na kilometru věnoval nedávno narozené dceři Emily, skončil sedmý na deblu na 500 metrů s bratrem Petrem. Dostálova partnerka Anežka Paloudová byla také sedmá v závodě kajakářek na olympijské pětistovce. Kanoistka Martina Malíková na téže distanci, jež v této kategorii nepatři do olympijského programu, obsadila páté místo.