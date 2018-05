„V Českých Budějovicích by chtěl žít každý.“ V Novém Městě na Moravě by zase každý chtěl závodit, a nejen v cimrmanovském světě. Atmosféra areálu na Vysočině učarovala biatlonistům a podobně i bikerům. Nové Město na Moravě 7:23 28. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Škarnitzl na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

„Jezdíme každý rok, fandit se musí. Můžu to srovnat i se zahraničím a tady je stoprocentně nejlepší organizace i atmosféra,“ říká Pavel Lánský, jeden z fanoušků na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v Novém Městě bikerům učaroval. ‚Atmosféra je tady úžasná,' chválí fanoušky Škarnitzl

Pavel Lánský a přibližně dalších dvacet tisíc lidí se každoročně vydá fandit mezi lesy Žďárských vrchů. Třeba i Janu Škarnitzlovi.

„Nové Město patří mezi ty úplně nejlepší Světové poháry. Atmosféra je tady úžasná. Dělá to hodně ten areál, protože málokteré závody mají k dispozici takovouhle tribunu a s fanoušky, kteří pravidelně chodí. Takže ne že by ostatní Světové poháry měly dramaticky nižší návštěvnost, ale tady je to i tom, jak čeští fanoušci fandí, a to je jedinečné,“ říká Škarnitzl.

Ne každý z bikerů vnímá zdejší závody a diváckou náklonost podobně jako domácí Jan Škarnitzl. U většiny z nich to tak ale nejspíš bude, jinak by v anketě Mezinárodní cyklistické unie nevyhlásili podnik v Novém Městě za nejlepší ve Světovém poháru a dokonce šestkrát za sebou.

Ján Svorada - ještě než začal soutěžit na horských kolech - patřil k silniční elitě, má za sebou Tour de France i olympijské hry a má taky další opodstatnění zmíněné ocenění.

„Je to samozřejmě dáno i tím prostředím, které tady je, areálem, který tu vznikl a který je na takové akce přímo stavěn. Je tady skvělá trať, která se i v případě nepříznivého počasí nemění tak dramaticky,“ chválí Svorada okruh, jehož znalost paradoxně zrovna Čechům moc nepomohla. V elitní desítce nebyl jediný.