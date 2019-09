Kajakářka Kudějová s čistou jízdou vyhrála kvalifikaci na finále SP v Praze

Kajakářka Kateřina Kudějová byla nejrychlejší v dopolední kvalifikaci na finále Světového poháru ve vodním slalomu v Praze. Dobrou formu potvrdili odpoledne kajakáři. Lídr celkového pořadí SP Jiří Prskavec postoupil ze třetího místa, těsně před ním skončil Vavřinec Hradilek. Vítěz posledního závodu SP v Markkleebergu Vít Přindiš se do dalšího kola dostal z desáté příčky. Celkem se do víkendových semifinále kvalifikovalo deset ze 12 českých lodí. Praha 17:45 6. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Kudějová při finálových závodech SP ve vodním slalomu v Praze Troji | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Kajakářkám se vydařilo hned první kvalifikační kolo, všechny skončily mezi nejlepšími pěti. Kudějová měla díky čisté jízdě vůbec nejrychlejší čas.

„Říkala jsem si, že trať je relativně těžká, protože nemám moc ráda povodné branky blízko u sebe a ty tam jsou. Ale při samotné jízdě to bylo to nejlehčí. A paradoxně jsem to zkazila až dole na té nejlehčí části, kde jsem nepřeskočila nějaké válce, horší byla i předposlední protivodná branka. Jinak ale myslím, že jízda byla dobrá,“ řekla ke svému kvalifikačnímu vystoupení mistryně světa z roku 2015.

Bez chyby zajela rovněž Veronika Vojtová, které to vyneslo čtvrtou příčku. Jako jediná z českých reprezentantek zaznamenala jeden dotyk branky mistryně Evropy Amálie Hilgertová, ale i tak postoupila z pátého místa do sobotního semifinále.

Jířa je tu neskutečně rychlý, říká před závodem kajakářů v Troji Přindiš. Největším favoritem je Prskavec Číst článek

Ze silného tria českých kajakářů, kteří skončili v neděli v závodě SP v Německu mezi prvními pěti, byl dnes nejlepší Hradilek. Stříbrný olympijský medailista z Londýna 2012 nestačil jen na Slováka Jakuba Grigara, který ho porazil o 34 setin. „Druhé místo je krásné, ale nic to neznamená, důležitý byl postup," poznamenal.

V první desítce skončili v první jízdě také dva ze tří kanoistů. Vojtěch Heger i bronzový medailista z loňského ME v Praze Tomáš Rak se vyhnuli chybám a zařadili se na šestou a devátou příčku.

Naopak Rohan měl v první jízdě tři „šťouchy“ a z 27. místa musel do opravného kola. Tam ale dostal padesátisekundovou penalizaci za neprojetí osmé branky a vystoupení v Troji pro něj skončilo. Bez této chyby by druhé kvalifikační kolo vyhrál.

Pádlování na kajaku a střelba míčem na branku. V Praze se už pošesté koná exhibice Riverside Cross Číst článek

Čtvrté místo v kvalifikaci kanoistek obsadila největší domácí naděje Tereza Fišerová, která byla minulý týden v Německu druhá. Z první jízdy postoupila i dvanáctá Eva Říhová.

Havlíčkové utekl postup z první jízdy o dvě místa, skončila dvaadvacátá. Na druhý pokus dopadla podobně jako Rohan, dostala padesátisekundovou penalizaci za neprojetí desáté branky a vypadla.

V sobotu budou na slalomovém kanále v Troji závodit v semifinále a finále kanoisté a kajakářky, v neděli nastoupí kanoistky a kajakáři.