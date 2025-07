Svezl Gudase na místě spolujezdce. ‚Jel jsem s ním ještě rychleji než v závodě,‘ tvrdí Kundlák

O víkendu ho čeká čtvrtý start na automobilové Rally Bohemia. Rodák z Bratislavy Ján Kundlák, dlouhodobě žijící v Česku, tuto soutěž ale v posledních dvou letech nedokončil. Teď bude mít ale k dispozici nejnovější model Fabie – tu s označením RS Rally 2. Testoval jí v Sedlčanech a její jízdní vlastnosti si pochvaloval. Mladá Boleslav 13:30 11. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vůz Jána Kundláka a Petera Barana | Foto: Radim Strachoň / MFDNES + LN | Zdroj: Profimedia

„Je to strašně jiné. Na pocit je to komfortnější. Je to plynulejší než v té R5. Ačkoli na první pohled z jezdeckého hlediska připadá, že to nejede rychleji, ale ono to hodně klame, je to určitě rychlejší,“ porovnal Ján Kundlák svůj současný speciál pro Rallye Bohemia se starším modelem Fabie R5. Zvyká si hlavně na brzdy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co očekává Ján Kundlák od 52. ročníku Rally Bohemia

„Myslím, že posouvám brzdný bod až nepřirozeně daleko a stejně to místy zabrzdí moc brzy. Je to krásně přetáčivé, místy krásně nedotáčivé. Snažím se na to přijít a podle toho se k tomu zachovat,“ popsal Kundlák.

„Myslím, že se blížím k tomu, abych auto dokázal ovládat. Moc se těším na pořádnou ostrou rychlostní zkoušku, kdy dostaneme i teplotu gum do správné kondice. Až tam uvidíme, co skutečně řeknou stopky,“ doplnil.

Na Rallye Bohemia to pro něj i jeho nový vůz budou první ostré kilometry. Věří, že i sedlčanský test mu hodně pomohl, aby se pro něj novému soutěžnímu speciálu přizpůsobil.

„Myslím, že mám dobrou schopnost se relativně rychle adaptovat. Už se mi to povedlo s předchozím autem na Šumavě, kdy jsem dokázal jet už strašně rychle,“ vysvětlil Kundlák.

„Začalo mě to bavit a mohl jsem si dovolit posouvat hranice. Myslím, že teď jsme na podobné cestě. Koneckonců je to o skoro deset let novější technika, takže auto je dělané tak, aby ho jezdci rychle pochopili,“ dodal.

V závodě jezdím pomaleji

K učení možná pomohlo i svezení osobností na testu. Na sedadlo spolujezdce usedl třeba hokejový mistr světa z Prahy Radko Gudas.

27:43 Gudas: Hokej je tvrdý, ale nebezpečných střetů ubývá. Je lepší dostat strom než udělat plameňáka Číst článek

„Vždycky se mě ptají, jestli v závodě jedu ještě rychleji. Tak říkám ne, naopak v závodě jedeme trošku pomaleji. Když někoho vezu, snažím se do toho dát maximum, ať mají zážitek,“ řekl Kundlák.

K Rallye Bohemia ale vzhlíží s obavami, které se týkají počasí. Předpověď mu totiž nenahrává.

„Má pršet, tak se trochu obávám, že nebudeme schopni využít potenciál auta. S ohledem na bezpečnost, zdraví moje i spolujezdce by to bylo nebezpečné. Vždycky říkám, že se chci hlavně vrátit večer domů. Takže dokud bude sucho, pojedeme palbu. Když bude mokro, pojedeme si to své, bude nás to bavit a třeba to bude taky rychlé,“ přiznal.

Kundlák bude na 52. Rally Bohemia startovat s navigátorem Peterem Baranem. Závod startuje v sobotu v poledne na mladoboleslavském Staroměstském náměstí.