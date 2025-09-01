Svitavy otevírají zmodernizovaný plavecký bazén. Za přestavbu město zaplatilo 240 milionů korun
Svitavy mají zmodernizovaný krytý plavecký bazén. Přestavba město stála 240 milionů korun. V uplynulém týdnu ho slavnostně uvedlo do provozu a v pondělí ho otevírá veřejnosti. Stavebními úpravami se prostory areálu změnily a rozšířily. Kromě plavecké části má bazén nyní také relaxační část se dvěma parními kabinami.
„Nacházíme se v hale velkého bazénu a více méně vidíme, že vše je připraveno na zahájení provozu. V současné chvíli tady vidíme plavecký oddíl tělovýchovné jednoty, protože v záběhu jednotlivých technologií bylo už potřeba nějakým způsobem vodu znečistit, proto nám sem chodí oddíl tělovýchovy a zabíhají provoz jednotlivých technologií,“ popisuje pro Český rozhlas Pardubice jednatel městské společnosti SPORTES Bronislav Olšán.
Prostor s bazénem se nezvětšil, v zadní části ale přibyla přístavba. „Bazén se nezměnil, zůstala bazénová vana v délce 25 metrů, ale doplnilo se to o přístavbu, ve které je umístěna vířivka a relaxační část,“ říká Olšán.
„Vířivka se nachází za skleněnou zástěnou a na relaxační části jsou umístěná v současné chvíli lehátka. Ještě se můžeme jít podívat do části, kde je malé wellness, kde jsou dvě parní kabiny,“ ukazuje.
Dostáváme se do nových prostor v prostoru, kde byl kdysi sklad. „V rámci přestavby došlo k využití prostoru a k vybudování parních kabin,“ vysvětluje Olšán.
Jdeme se podívat přímo do jedné z kabin s bylinnou párou. Je dost prostorná. „Projektováno je to pro jedenáct lidí, ale samozřejmě uvidíme, jaká bude realita. Osobně si myslím, že se sem vejde krásně a pohodlně lidí víc,“ domnívá se jednatel společnosti SPORTES.
Vedle kabiny s bylinnou párou se nachází druhá se solnou párou. „Máme dvě kabiny. Jedna bude využívaná jako bylinná, druhá jako solná, ale jinak je to ve své podstatě principově naprosto shodné. Páry o stejné teplotě s tím, že pak je k využití sprcha,“ přibližuje.
Za modernizaci bazénu zaplatilo město 240 milionů korun. Pro veřejnost bude bazén poprvé bazén otevřen v pondělí.