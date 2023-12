Zasloužená medaile. Na jaře chci zaplavat limit na olympijské hry, hodnotí evropský šampionát Horská

Barbora Seemanová se vrátila z mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu se stříbrnou medailí. Svůj první cenný kov vybojovala Kristýna Horská, která si v Rumunsku doplavala pro bronz. To jsou nejviditelnější úspěchy reprezentantů na skončeném šampionátu, který se ale povedl všem reprezentantům. Otopeni (Rumunsko) 15:39 11. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plavkyně Kristýna Horská vybojovala na mistrovství Evropy bronzovou medaili | Zdroj: Profimedia

Celkem čeští plavci překonali 11 národních rekordů, takový šampionát za sebou české plavání dlouho nemá. Hlavní hvězdou byla Barbora Seemanová, která ve finále na dvě stě metrů volným způsobem potvrdila stříbrnou medailí výbornou formu z podzimu.

„V hlavě jsem pořád nastavená na dlouhý bazén. Je to pro mě dominantní, tady ty obrátky mě opravdu zabíjejí. I když jsem se v tom zlepšila, tak mi to pořád bere sílu. Člověk to potřebuje natrénovat po dlouhou dobu a precizně. Obrátky a odrazy mi berou sílu, padesátimetrový bazén je pro mě důležitější a to se vydařilo na sto procent. Za to jsem moc ráda,“ řekla Radiožurnálu Sport Barbora Seemanová.

Mladík Knedla

Seemanová je jedním ze dvou českých plavců, kteří už mají limit na olympijské hry. Tím druhým je Miroslav Knedla. Junior, který svou premiéru mezi dospělými zvládl skvěle a ve všech třech individuálních startech postoupil do finále.

„Takhle začít dospěláckou kariéru je super. Ze zaplavaných časů a dosažených umístění nemůžu být víc nadšený. Nikdy jsem si nepředstavoval, že bych tady mohl takto zaplavat. Tři finále, šesté, sedmé a osmé místo je hezké,“ vyprávěl český junior.

Knedla tím korunoval asi nejlepší rok, jaký kdy český juniorský plavec zažil. Ve své kategorii je i dvojnásobným mistrem Evropy a mistrem světa.

Velkým povzbuzením byl šampionát pro Kristýnu Horskou. Semifinalistka olympijských her v Tokiu se potýkala v poslední době se zdravotními problémy, byla na operaci srdce, v létě dočasně oslepla na jedno oko. Ale dokázala se vrátit na vrcholnou úroveň a získala svou první medaili, tedy bronz. Než šla ke svému nakonec medailovému závodu, ve svolávací místnosti si na své strasti vzpomněla.

„Když jsem byla ve svolavatelně, tak jsem si říkala, že to dám a že si to zasloužím za všechno, co jsem prožila. Nastupovala jsem do závodu s tím, že by bylo hezké, kdyby se mi povedla medaile. Je to velká motivace v tom, že mistrovství světa máme prakticky za dva měsíce. Je to ve mně a doufám, že se mi olympijský limit povede zaplavat,“ řekla Kristýna Horská, která bude chtít na jaře vybojovat limit na olympijské hry do Paříže.