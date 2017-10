'Užil jsem si to a zchladím se pivem.' Ondřej Synek je popáté mistrem světa

„Bylo to dobré, moc jsem si to užil. Věděl jsem, že není na co čekat, tak jsem jel co nejrychleji a vyplatilo se to,“ řekl po závodě pro Radiožurnál Ondřej Synek.

Ondřej Synek ovládl všechny jízdy, které na mistrovství světa v Sarasotě jel. Suverénně si počínal i ve finále. V páté dráze si po několika desítkách metrů posunul do čela, které už neopustil.

Pouze uprostřed dvoukilometrové tratě před něj špičku lodě posunul Kubánec Angel Fournier Rodriguez, v tu chvíli ale rodák z Brandýsa nad Labem zvýšil frekvenci záběrů a šel do čela.

„Když jsem mu nějakých 700 metrů do cíle začal ujíždět, věděl jsem, že to půjde. Sil jsem měl ještě dost na finiš a pak to bylo jen o tom to vydržet,“ vysvětlil po závodě.

Jeho náskok se vyšplhal až na tři vteřiny a cílovou fotobuňkou projel s náskokem celé lodi před Kubáncem, třetí skončil v teplém počasí Brit Thomas Barras.

Ondrej Synek - world champ in the men's single sculls. #WRChamps pic.twitter.com/hTTtlIGTG9 — World Rowing (@WorldRowing) 1 October 2017

„Nejlepší bylo semifinále pod mrakem. Dnes bylo trošku tepleji, ale zase foukalo. Jsem rád, že jsem to tu přežil, protože vedro není moje oblíbené. S tím bojuju. I v zimě je mi furt vedro. Trochu jsem se tu aklimatizoval a teď se těším, až se zchladím pivem,“ smál se pětinásobný mistr světa.

K 35. narozeninám, které oslaví za necelé dva týdny, si Synek nadělil další titul a navázal na vítězství na ME v Račicích, naopak dal zapomenout na nevydařené finále Světového poháru v Luzernu.