Jsou to normální kluci a na turnaje patří, říká k návratu ruských sportovců stolní tenista Polanský

Představitelé federace uvedli, že ruští a běloruští stolní tenisté se budou moci po rok trvajícím zákazu vrátit do soutěží pod přísnou podmínkou neutrality od května. Na vrcholných akcích by je rád viděl i český reprezentant Tomáš Polanský.

„Je to správné rozhodnutí. Myslím si, že by se měli vrátit na mezinárodní turnaje a mít stejné možnosti jako my. Neměli by trpět za to, co se děje v Rusku. Pro hráče to není fér, protože se sportu věnují celý život, bojují o umístění, výsledky a najednou jim to zakážou. Jenom kvůli tomu, že prezident se rozhodl, že bude válka. Ruští sportovci hrají ligu v Německu, trénují tam a tráví většinu času. Ligová soutěž je tam časově poměrně dost náročná. Sportovce z Ruska neberu jako součást války, jsou to úplně normální kluci,“ tvrdí Tomáš Polanský.

Na mistrovství světa jednotlivců v jihoafrickém Durbanu od 20. května ale zástupci Ruska a Běloruska startovat nebudou, protože se na něj vzhledem k absenci na akcích nekvalifikovali.

„Je to pohyb na tenkém ledě. Je mi líto sportovců, kteří nemůžou hrát, ale válku na Ukrajině rozhodně nepodporuji a nelíbí se mi. Nedokážu si představit, že proti sobě nastoupí hráčka Ruska a Ukrajinka, což se může stát,“ říká stolní tenistka Hana Matelová.

ITTF v prohlášení uvedla, že jednoznačně odsuzuje válku na Ukrajině a hodlá nadále maximálně podporovat ukrajinskou komunitu stolního tenisu.

Ruské a běloruské hráče pustí do soutěží na základě směrnic, jež Mezinárodní olympijský výbor zveřejnil v úterý. Účast bude zapovězena mimo jiné členům armády těchto zemí a týmům.