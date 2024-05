Pogačar se v královské etapě přehnal okolo Quintany a v sólovém úniku vyhrál, Hirt se posunul do desítky

Pětadvacetiletý Pogačar si při svém debutu na italské Grand Tour připsal čtvrté vítězství v etapě, v níž na cyklisty na 222 kilometrech čekalo pět vrchařských prémií a 5724 výškových metrů.

🔻 The final few meters of a history-defining ride, where @TamauPogi officially put his stamp on the #GirodItalia



⏮ The @Continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️#LastKm | #Continental #ContinentalItalia #SafetySponsorOfTheRoad pic.twitter.com/mexnIKCMrk