‚Je úplně jedno, jestli jedete ve žlutém.‘ Pogačar by v případě nákazy covidem z Tour raději odstoupil

Cyklisté na Tour de France se v úterý vydají do druhého týdne slavného závodu. Čeká je etapa, kterou průběžný lídr Tour Slovinec Tadej Pogačar nazval o volném dni jako zahřátí před hlavním alpským peklem. Jenže možná se na Tour vrací jiný strašák, než alpské vrcholy. Řada závodníků už odstoupila kvůli koronaviru. Morzine (Francie) 18:26 11. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tadej Pogačar | Zdroj: Reuters

Tadej Pogačar si užívá volný den Tour de France v tom nejcennějším dresu, který cyklista může mít.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal Tadej Pogačar během volného dne na Tour de France o hrozbě covidu

Slovinec má žlutý trikot pro průběžného lídra, ale kdyby chytil koronavirus, z Tour by velmi pravděpodobně odstoupil.

Při nedělním startu ve švýcarském městě Aigle se Pogačar potkal se svou přítelkyní, Urškou Žigartovou. Mluvili spolu na půl metru, oba s rouškami přes ústa.

Ani se svými příbuznými nechce Pogačar nic podcenit, jeho nejbližšími se pro tyto týdny stal cyklistický tým. A i v něm se objevil jeden pozitivně testovaný na koronavirus, který se od týmu odpojil.

„Nejlepší je, abyste s pozitivním testem jeli domů a je úplně jedno, jestli jedete ve žlutém dresu nebo ne. Zvláště, když je tak náročná etapa jako v neděli. Jet to s virusem v těle zkrátka není zdravé,“ říká Pogačar při setkání o volném dnu, které je z výše zmíněných důvodů online.

Pozitivní test na koronavirus sice podle pravidel Tour nemusí znamenat konec, ale zatím se tak závodníci rozhodovali a i Slovinec by prý odstoupil, kdyby byl pozitivně testovaný.

Ale naštěstí zatím není a může potřetí za sebou vyhrát Tour.

Rychlé vedení

Starosti Pogačarovi nedělá ani to, že získal žlutý dres hned v úvodním týdnu Tour.

„Zrovna v neděli byla etapa, kdy jsme mohli o ten dres přijít. Ale je to něco, čeho se nevzdáváte jen tak, moji kolegové z týmu ho mají stejně rádi jako já a makali jsme v přípravě na to, abychom ho měli. Není zrovna vhodné se ho zbavit a pak o něj bojovat zpátky,“ vypráví Slovinec, kterému je 23 let a den za dnem odpovídá na otázky, chodí na vyhlášení a stále se ukazuje jako aktuální lídr Tour.

„Ono se to nezdá, ale mít žlutý dres hned zkraje, tak to bere hodně energie chodit na tiskovky a nejezdit týmovým autobusem zpět na hotel, kde člověk regeneruje rychleji, než v autě, kde je stísněný. Jsou to věci, které ho mohou motivovat, jsou příjemné, ale musí si to dobře rozvrhnout, aby vydržel až do konce. Tour zdaleka nekončí v Alpách, ale ještě je čekají těžké Pyreneje,“ připomínal po sobotní etapě Roman Kreuziger.