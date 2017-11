Také futsalová Sparta je plná cizinců. 'Fotbalisty bychom v hale porazili,' říká manažer Blažek

Návštěva sparťanského tréninku tentokrát vyžaduje důkladné vyčištění obuvi. Tihle sparťané sice oblékají rudé dresy, ale nehrají na trávě. Jejich hrací prostor je na palubovce pod střechou výrazně menší. Futsalový tým Sparty patří ke špičce české ligy.

Sparta i Slavia mezi elitou. Zařazení do počítačových her pomáhá marketingu, zajímají se i hráči Číst článek

„Pilovali jsme hlavně sílu a dynamiku. Dělá se tu nějaký projekt a Sparta chce být vždycky úspěšná, ať je to hokej, fotbal nebo futsal,“ říká Radiožurnálu Ondřej Vahala.

Český gólman je ve Spartě obklopený zahraničními spoluhráče. Brazilci a Španělé si s míčem vždycky rozuměli a to je pro futsal ideální. Proto je na soupisce nadpoloviční zastoupení cizinců, hraje tu bývalý hráč Barcelony Wilde, útočník Marcelo Reis, Amadeu Fernandes… Z Brazilce Diega je nyní spokojený Pražák.

„Jsem v Praze moc spokojený, mám tu skvělé spoluhráče, máte tu dobré pivo,“ usmívá se. „Ale teď vážně, jsem tu kvůli futsalu a je tu moc dobrá liga,“ říká hráč, který může srovnávat, v české lize už působil v Benagu, ale má také zkušenosti z Portugalska.

Na tréninku lze potkat i tvář známou z fotbalového letenského stadionu. Jaromír Blažek, bývalý gólman Sparty a reprezentace, je marketingovým ředitelem mužstva.

„Vždycky jsem říkal, že cokoli je spojené se Spartou, budu rád dělat. Naskytlo se tohle, tak jsem rád. Moje práce je ‚holka pro všechno‘. Nošení věcí, komunikace s partnery, shánění peněz…,“ vysvětluje Blažek.

Futsal a fotbal jsou při bližším srovnání odlišné sporty, ale srovnání se nabízí. Jak by si vedla futsalová Sparta proti té fotbalové?

„V hale bychom je porazili, na hřišti bychom prohráli. Tady je to rychlejší, něco se furt děje. Není to tak, že hodinu a půl sedím u fotbalu a skončí to 0:0,“ říká bývalý brankář.

I množství gólů futsalu pomáhá. Slavná značka navíc pomáhá na všech frontách. „Jak začal tenhle projekt, tak se futsal zpropagoval. Na zápas s Chrudimí tu bylo tisíc lidí, tak si říkám: ‚Do pytle, asi něco děláme dobře.‘ Ale pomáhá nám nejen jméno,“ dodává Jaromír Blažek.

S Chrudimí, vládci českého futsalu posledních let, Sparta poprvé v sezoně prohrála, v tabulce české soutěže je po deseti kolech s tříbodovým odstupem druhá.