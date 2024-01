Zatím mi to moc nedochází, ale jsem dojatý, radoval se Šindelář po triumfu Tatranu v Poháru mistrů

Florbalisté střešovického Tatranu jako první z Česka zvedli nad hlavu trofej pro vítěze Poháru mistrů. Zlaté medaile k tomu dostali po vítězství ve finále nad úřadujícími šampiony ze švédského Falunu 6:4. Korunovaci nových mistrů sledovaly vyprodané ochozy haly v Praze na Podvinném mlýně. Praha 9:33 28. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tatran Střešovice Champions Cup | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Zatím mi to moc nedochází, ale je to skvělý. Jsem rád, že se to povedlo. Až mě to dojalo,“ uvedl hned po finále útočník Martin Šindelář.

„Když si vzpomenu na posledních šest let, kdy jsme chtěli dostat Tatran zpátky na špičku a zvednout tenhle pohár, tak je to úžasné,“ navázal trenér Milan Fridrich.

„Může to být milník pro celý český florbal, že i poslední zápas jde proti takovým hegemonům vyhrát,“ doplnil.

Kapitán Tatranu Střešovice, medailista ze světových šampionátů a aktuálně šestý nejlepší florbalista světa Marek Beneš po triumfu v Poháru mistrů po výhře 6:4 nad favorizovanými obhájci titulu z Falunu musel krátce po ceremoniálu také zapřemýšlet i nad tím, jestli je to jeho dosud největší úspěch kariéry.

„Asi je, tím že je to výhra. V reprezentaci jsme na vzestupné úrovni, ale ten klíčový zápas jsme na mistrovství světa nezvládli. Tohohle si cením asi víc než stříbra nebo bronzu ze šampionátu.“

‚Výživné‘ oslavy

A oslavy by podle dalšího reprezentanta Martina Kisugiteho měly velikosti úspěchu odpovídat: „Vyhrát Pohár mistrů, to se člověku mockrát za život nepovede. O mně se ví, že slavím rád, takže se těším asi nejvíc z kluků. Marek Beneš je takový srandista, takže spolu si to užijeme a věřím, že se přidá celý tým.“

„Je reprezentační pauza a mám volno, takže to bude skvělá oslava. Nevím, jestli se to bude blížit titulu, protože po sezoně si toho můžete dovolit víc, ale dneska to bude výživné,“ dodal s úsměvem Beneš několik desítek minut poté, co Tatran zvládl první ze tří vrcholů sezony.