Místo Libora Filip. Mladší z bratrů Podmolů přeskočil na motorce Taxisův příkop

Freestyle motokrosař Filip Podmol v sobotu na dostihovém závodišti v Pardubicích několikrát přeskočil na motocyklu Taxisův příkop. Jeho trikům přihlíželo početné obecenstvo. Překážku měl původně zdolat Filipův bratr Libor, v dubnu si ale na závodech v Mnichově zlomil obě nohy. Video Pardubice 17:00 11. května 2019

„Bylo to zajímavé, šílené, rozbila se nám ze začátku rampa, tak to bylo takové crazy,“ okomentoval Podmol svůj výstup.

Příjezdovou rampu a nafukovací dopadiště montoval a instaloval jeho tým poměrně dlouho až v pátek a závodník si tak ani skok nezkusil nanečisto bez publika. Jakou rychlostí najíždí na rampu, vlastně ani neví. Rychlost určuje díky letité praxi „od oka“.

„Bylo to lehce stresující, ale dopadlo to dobře. Docela foukal vítr, ve vzduchu to hraje roli v tom, že hází motorku do boku,“ řekl Podmol. Divákům převedl na motocyklu i salta.

Neobvyklá místa, kde může ukázat své triky, se motokrosaři líbí. „Nejraději bych dal daleký skok na Karlově mostě, ale to mi asi nikdo nedovolí,“ řekl Podmol.

Jeho starší bratr Libor, bývalý světový šampion ve freestyle motokrosu, je po dvou náročných operacích. Filip Podmol věří, že ho lékaři dají brzo „dohromady“. Podle něj má skvělý lékařský tým.

„Čekáme, až mu to všechno ‚oplaskne‘ a budeme ho moct transportovat domů. Je mu to líto, do Pardubic se těšil. Pro něj to letos byla velká sezona, chtěl přecházet na Dakar a věnovat se tomu na 100 procent,“ řekl Filip Podmol.