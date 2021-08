Stejné parametry, mírnější doskoková hrana. Taxisův příkop prošel úpravami, měl by být bezpečnější

Nejslavnější překážka Velké pardubické prošla změnami, Taxisův příkop už je upravený. Nic se nemění na jeho náročnosti a délce. Stále bude jedním z nejtěžších v celém kurzu, skok by ale měl být výrazně bezpečnější. Hlavním cílem je, aby nedocházelo k vážným zraněním koní, pokud na skoku spadnou. Parubice 14:54 19. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koně na Velkém Taxisově příkopu | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

O změnách na slavné překážce se mluvilo už od minulé Velké pardubické. V zimě se několikrát sešla odborná skupina, která diskutovala, jak by se dal skok upravit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Slavný Taxisův příkop doznal výrazných změn. Více v příspěvku Oty Gutwirtha

Taxis je nakonec stejně dlouhý, zmírněný je ale doskok, který je za živým plotem. Místo příkopu je tam upravená šikmá plocha v mírném úhlu, koně by si tak na překážce neměli ublížit ani když ji nezvládnou.

„Upravili jsme tvar příkopu, který je umístěn za živým plotem. Použili jsme minimální množství zeminy, abychom vytvořili šikmou plochu, která zmírní úhel a odstraní nebezpečnou doskokovou hranu,“ řekl Radiožurnálu výkonný ředitel pořádajícího Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Svůj podíl na změně překážky měl i současný správce dráhy Václav Žižka. Samotná úprava trvala několik hodin, těžší bylo vymyslet způsob, jak na to.

„Přemýšlel jsem o tom zhruba od dubna, pořád jsem si to v hlavě připravoval. Když pak přišla realizace úpravy příkopu, tak už jsem to měl vymyšlené. Proto to šlo tak rychle, neimprovizovali jsme,“ řekl Žižka.

Další fatální pád na taxisu. ‚Převážně chyba koně, ale bezpečností se musíme zabývat,‘ říká Müller Číst článek

Objevily se i hlasy, které mluvily o tom, že po úpravě Taxisu ztratí překážka i celá Velká pardubická své kouzlo. To si ale ředitel dostihového spolku Jaroslav Müller nemyslí.

„Podle mého názoru stále zůstává Taxisův příkop symbolem Velké pardubické. Musíme si uvědomit, že tu máme dalších poměrně těžkých třicet skoků, dráhu dlouhou 6900 metrů, různé typy povrchů... To vše dělá Velkou pardubickou stále atraktivním závodem a jsem přesvědčen o tom, že jsme ke všem úpravám přistoupili s velkou pokorou k historii a tradici.“

Spokojený s úpravou je i jeden z těch, kterých se nejvíc týká - zkušený žokej Jaroslav Myška.

„Skok bude mít stále svoje parametry, na atraktivitě neztratí. Ještě bych klidně doplnil odskokové bariéry, aby se koně mohli připravit na odraz už z dálky. Když pak upadne, tak půjde třeba do kotrmelce a bude to přívětivější než náraz do hrany. To bývá fatální,“ podotkl Myška.