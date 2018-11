Žádné brány ani koše. V tchoukballu se míčem střílí na malou trampolínu

Jsme v lomnické sokolovně. Vidím tady sport, ke kterému není třeba koše ani žádné branky, ale vidím jakousi trampolínu – na každé straně jednu – od které se odráží míč.

„Tento sport se jmenuje tchoukball. Hraje se s míčem podobným házené a trefuje se s ním do trampolínek o rozměrech metr krát metr tak, aby soupeř míč nezachytil. To je celý cíl tchoukballu. Boduje se to tak, že jakmile soupeř míč nezachytí a spadne na do hřiště, útočící tým získá bod,“ prozradil šéf lomnické Limety Dominik Šimůnek.

20 nejbizarnějších sportů světa: bossaball, šachbox, extrémní žehlení či surfování se psem Číst článek

Jde skutečně o bezkontaktní sport. Tým nemůže soupeři bránit v zakládání útoku. Ani chytat přihrávky. Obránce se tak musí hlavně připravit na to, aby stál na správném místě a zachytil odražený míč. Hraje se 3x15 minut. Samotný tchoukball vznikl ve Švýcarsku v sedmdesátých letech minulého století.

„Vymyšlen byl jako reakce na častá zranění v kontaktních sportech jako házená nebo basketbal,“ řekl Radiožurnálu Šimůnek.

Kromě Švýcarska má silné zázemí v Itálii. Rozšířený je také v asijských zemích, jako je Tchaj-wan nebo Singapur. Hraje se i v Brazílii. V české lize momentálně působí osm týmů. Jsou ze třech měst - Prahy, Jičína a Lomnice.

„Vznikli jsme v roce 2011, kdy jsme po asi třech čtyřech letech nezávazného hraní tchoukballu založili klub a začali hrát českou extraligu. Během dvou tří let jsme se vypracovali na nejlepší tým v Česku a už několik let reprezentujeme zemi na mezinárodním turnaji. Takové obdobě Ligy mistrů. Nejlepší máme páté místo z roku 2016,“ nabídl další informaci Dominik Šimůnek.