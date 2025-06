Téměř 1300 kilometrů, pět zemí a tisíce výškových metrů. Český paraglidista soupeří v Red Bull X-Alps

Závodníci si po celý závod nesou na zádech desetikilovou výbavu, se kterou musí překonávat převýšení okolo 2000 výškových metrů. Následně je čeká několikahodinový let na paraglidu, při kterém se snaží urazit co největší část trasy.

Po přistání musí sportovci uběhnout další desítky kilometrů, aby získali lepší startovací pozici pro další vzlétnutí. Překonávat přitom musí ferraty, ledovce či horské pěšiny.

„Sportovci musí čtyřikrát překročit hlavní hřeben Alp. Silný vítr, složité letové podmínky nebo omezené možnosti přistání jsou samozřejmostí. Nemluvě o extrémní fyzické náročnosti, které představují tři zajištěné skalní cesty. Pokud bude špatné počasí, bude se hodně běhat. Trasa nikdy nebyla tak složitá a náročná,“ říká spoluzakladatel závodu Ulrich Grill.

Celý závod končí na plovoucím molu na hladině jezera v rakouském Zell am See, které je od startu v Kitzbühlu vzdálené pouhé desítky kilometrů. Závodníci ale musí navštívit povinných 16 kontrolních bodů. 1283 kilometrů dlouhá trať je tak zavede do Německa, Itálie, Švýcarska a Francie.

35 závodníků

Letošního Red Bull X-Apls se účastní i osminásobný vítěz Christian Maurer, který závod v roce 2023 dokončil za šest dní, šest hodin a jednu minutu. Poměřovat se s ním bude dalších 34 závodníků ze 17 zemí, mezi nimi i Čech Ondřej Procházka, akrobatický pilot a držitel dvou světových rekordů v paraglidingu. Za Slovensko odstartoval Juraj Koreň „Ďurifuk“, který se do závodu vrací po šesti letech.

Urazit celou trasu musí účastníci během dvanácti dní, tedy do 27. června. Od čtvrtého dne závodu ale organizátoři postupně vyřazují týmy na posledních místech, což se v minulém roce stalo i českému závodníkovi.

Zatím se ale Procházka úspěšně drží na 23. až 25. místě, zatímco Koreň bojuje o 16. příčku. Ve vedení je nyní Švýcar Lars Meerstetter. Jejich aktuální pozici můžete sledovat na oficiálním live trackingu.

Všichni závodníci mají svou týmovou podporu, která jim zajišťuje jídlo, vodu a náhradní oblečení. Mezi 21.00 do 6.00 platí zákaz létání, který ale sportovci mohou minimálně jednou porušit díky divoké kartě zvané Night Pass. Všichni atleti ale musí každý den dodržet povinnou sedmihodinovou pauzu.