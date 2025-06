Lehečka zahájil travnatou část sezony ve Stuttgartu úspěšně. Loni ji vynechal kvůli únavové zlomenině

Jiří Lehečka zahájil travnatou část sezony úspěšně. Na turnaji ve Stuttgartu porazil v prvním kole Francouze Benjamina Bonziho 6:4, 6:4. Třiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi, který na turnaji plní roli nasazené osmičky, narazí v další fázi buď na Itala Mattea Arnaldiho, nebo domácího Němce Jana-Lennarda Struffa. Praha / Stuttgart 13:45 9. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Lehečka | Zdroj: ČTK / imago sportfotodienst / BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Zástupce prostějovského tenisu Jiří Lehečka zahájil svou část sezony na travnatých kurtech. Tu loni musel vynechat kvůli únavové zlomenině bederního obratle. Nyní doufá, že právě následující měsíce na trávě mu pomohou v posunu v žebříčku směrem vzhůru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Jiřího Lehečku

„Po turnaji ve Stuttgartu mě čeká pětistovka v Queens, kam se moc těším. Je to moc hezký turnaj, poté uvidím, jak se mi bude dařit. Uvidím, jak se budu herně cítit, a podle toho se rozhodnu, jestli budu hrát i ten týden před Wimbledonem, nebo ne. Můžu si dát i pauzu a připravím se ve Wimbledonu na třetí Grand Slam,“ předestíral tenista Jiří Lehečka své plány na následující týdny.

‚Musím na sebe dávat větší pozor‘

Loni vinou zranění celou travnatou část sezony vynechal, stejně jako olympijský turnaj. I s touto zkušeností teď přistupuje jinak k tréninku i našlapanému kalendáři. „V dnešní době se tenis vyvíjí způsobem, že je o dost více fyzicky náročný. Všechny ty povrchy se prostě zpomalují, výměny jsou delší a je to hodně i o tom, jak je člověk kondičně připravený. Po tom, co jsem si protrpěl loni, už na sebe musím dávat o dost větší pozor,“ doplnil Lehečka.

Únavová zlomenina obratle, tedy podobné zranění, které aktuálně vyřadilo čtrnáctého hráče světa, Francouze Filse, znamenala pro Lehečku ztrátu cenných bodů, které ale na druhou stranu letos nemusel obhajovat.

„Kdybych loni po zranění s body z žebříčku odehrál všechny turnaje jenom průměrně, spíš podprůměrně, tak bych měl o 500, možná o 600 bodů více. S nimi bych potom mohl hrát celý zbytek sezony a začátek této. To jsou ale prostě věci, které nemá vůbec smysl řešit. Já nad nimi nepřemýšlím. Beru to jako motivaci. Poslední antukové turnaje se mi povedly tak, jak jsem chtěl a věřím, že na té trávě mám dobrou šanci. Když se mi něco povede uhrát, tak to bude spíš takový bonus,“ vysvětlil Lehečka.

Toho v následujících týdnech čeká i londýnský Grand Slam, na kterém před dvěma lety prošel mezi nejlepších šestnáct.

„Musím být realističtější. Já jsem minulý rok na trávě nehrál, takže moc nevím, co od sebe mám očekávat. Tenhle rok určitě udělám všechno pro to, abych se do druhého týdne Wimbledonu podíval. Budu se soustředit ale i na turnaje předtím,“ dodal český tenista.

Vysoké cíle

Na turnajích před Wimbledonem i po něm bude chtít český reprezentant naplnit své sezonní ambice.

„Cíle zůstanou stejné, jako byly minulý rok. Rád bych tenhle rok skončil v první dvacítce. Minulý rok jsem k tomu měl dobře našlápnuto, bohužel jsem se zranil, takže už jenom to, že jsem skončil v první třicítce, s tím, že jsem tři nebo čtyři měsíce nehrál, tak to byl dobrý výsledek. Tenhle rok ale dělám všechno pro to, abych vydržel zdravý a motivovaný celý rok. Když se mi podaří skončit v první dvacítce, tak by to bylo super. Určitě je to jedním z mých cílů a udělám pro to všechno,“ přiblížil své ambice Lehečka.