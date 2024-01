Krejčíkové se v Melbourne daří, čeká ji souboj s deblovou kolegyní Siniakové. Očekává těžký zápas

Barbora Krejčíková má za sebou dva vítězné zápasy na Australian Open, po třísetové bitvě v úvodu turnaje tentokrát hladce přehrála Němku Korpatschovou dvakrát 6:2. Česká tenistka se při deštivém dopoledni v Melbourne mohla i díky svému trenérovi Pavlu Motlovi neplánovaně rozehrát na centrálním dvorci Roda Lavera pod zataženou střechou. Melbourne 14:07 17. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Barbora Krejčíková | Foto: David Gray | Zdroj: Profimedia

Barboro, velká gratulace. Jak jste spokojená s výkonem?

Hlavně na začátku mockrát děkuju, jsem určitě ráda, že se mi to povedlo. Zahrála jsem dobrý zápas, dobře jsem podávala a hrála její údery. Byla jsem agresivní a dostávala jsem ji pod tlak. Kratší míče jsem pak dokázala využít. Je to fajn, další vyhraný zápas, takže doufám, že mi to dodá sebevědomí a těším se na třetí kolo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 S Barborou Krejčíkovou si hned po postupu povídal reportér Radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil.

Co je důležité dělat, když si soupeřka bere přestávky? Korpatschovou zjevně trápila záda od samotného začátku.

Důležité je soustředit se na sebe. Jsem ráda, že se mi to povedlo. Mně to nijak nevadí a nerozhazuje mě to, pořád je to povolené a vlastně i normální. Potřebuje medikaci, a když potřebuje odejít, tak prostě odejde, tak to je. Pořád v rámci pravidel.

V jednu chvíli jste si žonglovala s míčkem na rámu. Máte nějaký rekord, jestli si to počítáte?

Dobrá otázka. Nevím, ale dělám to ráda, baví mě to. Je to zase jiná výzva.

Jsou to nějaké věci, které vám pomůžou odlehčit situaci nebo se více soustředit?

Spíše jsem nechtěla vypadnout z rytmu a nechtěla jsem se koukat doprava a doleva, co se děje na kurtu. Soustředila jsem se na to, abych žonglování zvládla.

Když zde dopoledne pršelo, tak jste se rozehrávala v Laver Aréně. Jak se to přihodilo a je to běžné?

Já úplně nevím. S týmem jsme přijeli ráno, v devět jsme měli mít na třetím kurtu rozehrávku. Pavel (Motl) se šel zeptat, jestli se dá rozehrát na vnitřních kurtech. Řekli nám, že tu je volno, tak jsme se šli rozehrát. To bylo super.

Jaká je motivace se tam zase dostat? Vy jste hráčka na velké scény.

Chtěla bych se tam dostat. Je to nádherný kurt s prestižním jménem. Teď budu hrát s Australankou, tak se uvidí, jak to bude. Věřím, že se tam probojuju.

Budete hrát se Storm Hunterovou, dříve Sandersovou. Co o ní víte, kromě toho, že je levačka?

Já jí znám spíše z deblu. Ano, je levačka, hrála tu kvalifikaci, takže má pár zápasů za sebou. Evidentně hrála dobře, dařilo se jí. Očekávám, že to bude těžký a náročný zápas, a budu se na ni snažit připravit a podat co nejlepší výkon.

