Překvapení na Roland Garros. Čtrnáctinásobný vítěz Nadal nestačil na Zvereva a končí v prvním kole

„Nevím, jestli je to naposledy, co jsem tady před vámi, ale jestli ano, tak jsem si to užil,“ řekl Nadal v rozhovoru na kurtu zaplněnému hledišti, kde vedle dojatých fanoušků nechyběla ani řada tenistů včetně světové jedničky Srba Novaka Djokoviče či krajana Carlose Alcaraze.

V 1. kole vypadl Nadal na Roland Garros poprvé. Od svého debutu v roce 2005, kdy získal první titul, bylo dosud jeho nejhorším výsledkem vyřazení v 3. kole v roce 2016.

Markéta Vondroušová zahájila tenisové Roland Garros úspěšně. Finalistka antukového grandslamu z roku 2019 a nasazená pětka porazila v 1. kole Španělku Rebeku Masárovou jasně 6:1, 6:3. Její další soupeřkou bude Američanka Katie Volynetsová.

Vítězka loňského Wimbledonu Vondroušová vyhrála nad 94. hráčkou světa za hodinu a 16 minut. Udělala 11 nevynucených chyb, soupeřka jich předvedla 37. Rodačka ze Sokolova ztratila servis jen jednou, sama prolomila podání Masárové pětkrát.

Z českých tenistek půjde v pondělí do akce ještě nasazená sedmadvacítka Linda Nosková, která se utká s Britkou Harriet Dartovou. Bývalá světová jednička Karolína Plíšková narazí na turnajovou patnáctku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny. Již v neděli postoupily do 2. kola Marie Bouzková a Kateřina Siniaková.

Quick work ⚡️



Reigning Wimbledon champion, Marketa Vondrousova defeats Rebeka Masarova 6-1, 6-3 in the first round! #RolandGarros pic.twitter.com/Hn983xsWqp — Tennis Channel (@TennisChannel) May 27, 2024