Z deblové expertky se stala finalistka dvouhry. Krejčíková zažívá nejlepší období v kariéře

Barbora Krejčíková zažívá neuvěřitelné období a její skvělá cesta do finále Roland Garros zaujala nejen tenisové fanoušky. Před pár lety by pětadvacetiletá tenistka asi těžko uvěřila, že bude v Paříži ve finále singlu, přednost vždy dávala hře s parťačkou po boku.

Deblová expertka

Už v úvodu své kariéry o sobě začala dávat v českých tenisových kruzích vědět, když v anketě Zlatý Kanár vyhrála v roce 2011 cenu Talent roku. V juniorských kategoriích začala i její spolupráce s Kateřinou Siniakovou, se kterou uspěla hned na třech deblových juniorských grandslamech. Vzniklo přátelství, ze kterého těží obě tenistky dodnes. Na seniorské úrovni tvoří deblový pár již čtvrtou sezonu.

„Je super, že nám to spolu pořád jde. Plno soupeřek nás má okoukané, je to pro nás proto velice náročné, ale i když nás mají přečtené, tak dokážeme přijít s něčím dobrým a zaskočit je,“ řekla Krejčíková po letošním společném úspěchu na okruhu WTA v Madridu, na kterém se Siniakovou načala druhou stovku vyhraných zápasů.

Úspěch to nebyl pro duo Krejčíková-Siniaková nikterak ojedinělý, společně dokázali už vyhrát finále Roland Garros i Wimbledonu, jednu dobu dokonce byly v deblu i světovými jedničkami.

Průlom ve dvouhře

Ačkoliv v deblu sbírala se svou spoluhráčkou jeden úspěch za druhým, v prestižnější dvouhře Krejčíková dlouho nedokázala prorazit. „Nikdy jsem nechtěla být specialistkou na čtyřhru, vždycky jsem hrála dvouhru, snažila se makat, ale nehrála jsem s nejlepšími hráčkami,“ řekla tenistka.

V posledních letech začala singlu věnovat větší pozornost. V loňském roce se začala tvrdá práce a trpělivost vyplácet, díky odhlášení některých tenistek se Krejčíková dostala přímo do hlavní soutěže na Roland Garros a konečně si mohla zahrát s nejlepšími. Rodačka z Brna se poprvé v kariéře dostala do nejlepší světové stovky a od té doby mají její výkony vzestupnou tendenci.

Po sympatických výkonech na French Open zaujala i na turnaji v Dubaji, kde na konci roku dokráčela až do finále. Tehdy to na titul ještě nestačilo, ale na květnovém turnaji ve Štrasburku už slavila. Díky vítězství nad Rumunkou Soranou Cirsteaovou získala svůj první titul ve dvouhře a předznamenala, že se s ní na Roland Garros musí počítat.

Trenérka Novotná

Poslední dvě utkání Barbory Krejčíkové měla jedno společné – pozápasovou emotivní vzpomínku na zesnulou Janu Novotnou, její bývalou trenérku.

Bývalá skvělá tenistka a wimbledonská vítězka se Krejčíkové ujala v roce 2014, kdy expertka na juniorskou čtyřhru přešla do seniorské kategorie. V roce 2017 podlehla Novotná rakovině, její rady a zkušenosti ale Krejčíkovou provází dodnes. Tenistka po skvělých výkonech v Paříži přiznala, že na svou bývalou trenérku myslí každý zápas.

Jana Novotná na snímku z roku 1998 po vítězství ve Wimbledonu. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Skákala by a křičela nadšením,“ řekla Krejčíková o tenisové legendě po postupu do semifinále Roland Garros. „Ona byla strašně silná. I to mi pomáhá, že vím, že když se to nepodaří, tak se svět nezboří.“

Ale podařilo se. Ve vypjatém zápase Krejčíková porazila řeckou tenistku Mariu Sakkariovou a má na dosah největší úspěch své kariéry. Ve finále s ruskou Anastasijou Pavljučenkovovou bude celý tenisový svět sledovat, zda pohádkovou jízdu dotáhne dříve podceňovaná tenistka do konce.