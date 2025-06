Historicky nejdelší finále Roland Garros. Alcaraz se Sinnerem strávili na kurtu pět a půl hodiny

Tenista Carlos Alcaraz neprohrál ani své páté grandslamové finále. V historicky nejdelším zápase o trofej na Roland Garros porazil světovou jedničku Jannika Sinnera z Itálie 3:2 na sety. Na kurtu Phillipa Chatriera se bojovalo pět a půl hodiny. Paříž 7:20 9. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Carlos Alcaraz a Jannik Sinner | Zdroj: ČTK, Independent Photo Agency / Alamy / Alamy / Profimedia

Alcaraz s vou formu ve finále antukového Roland Garros dokonale načasoval. Supertiebreak pátého setu ovládl 10:2 a v Paříži tak oslavil svůj pátý grandslamový titul. Dosáhl na něj navíc v úplně stejném věku jako Rafael Nadal. Bylo mu 22 let, jeden měsíc a tři dny.

„Nejdřív mi to asi musí celé dojít. To, že jsem vyhrál pátý grandslam ve stejném věku jako Rafa, je něco neskutečného. Snad je to osud. Tohle je statistika, která mi v hlavě zůstane navždy. On je můj idol a vzor. Je to pro mě velká pocta, ale zároveň doufám, že nezůstanu u pěti titulů,“ řekl po utkání Alcaraz, který tak zatím ani jednou ve finále grandslamu neprohrál.

Carlos Alcaraz has won his 5th Grand Slam title at the EXACT same age as Rafa Nadal when he achieved the same feat.



Some things are just meant to be pic.twitter.com/bjM94k2nIB — TNT Sports (@tntsports) June 8, 2025

Stejnou bilancí se mohl do nedělního souboje pyšnit i Jannik Sinner. V Paříži měl Ital k vítězství ohromně blízko. V zápase vedl 2:0 na sety a ve čtvrté sadě měl tři mečboly, přesto nakonec odcházel z kurtu jako poražený.

„Byla to skvělá bitva a já ti gratuluji. Ten titul si zasloužíš. Upřímně bych raději dál hrál, než abych tu teď mluvil. Zároveň chci poděkovat svému týmu. Byl to pro nás skvělý turnaj, i když to teď bolí. Nebude se mi v noci dobře spát, ale to je v pořádku,“ řekl po utkání Sinner, který tak přišel o možnost získat tři grandslamové tituly v řadě.

Alcaraz jako teprve třetí tenista od roku 2000 dokázal triumf na Roland Garros obhájit, přitom byl opravdu kousek od porážky. Všechny mečboly nicméně odvrátil, a i když šlo o důležitý moment, nebude to ta hlavní věc, kterou si z utkání vybaví.

Carlos Alcaraz walks down the stairs to cheers from the Roland Garros ball kids



High-fives and hugs all around.



Too cute.



pic.twitter.com/FtN2upourr — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 8, 2025

„To, že jsem odvrátil mečboly, bylo úžasné, ale upřímně nebyly to hezké výměny. Samozřejmě to bylo důležité, ale víc si vybavím závěr pátého setu, kde Jannik vedl 6:5. V tom gemu dominoval. Vlastně moc nechápu, jak se mi povedlo srovnat. To bych asi označil za klíčový moment, na který nezapomenu,“ řekl Alcaras, kterého po Roland Garros čeká obhajoba titulu i na travnatém Wimbledonu.