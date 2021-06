‚Půl hodiny před zápasem mi tekly slzy.‘ Krejčíková bojovala s nervozitou a strachem z debaklu

„Asi se mi to ještě nestalo. V takové míře, že bych musela takto zakročit, určitě ne.“

Barbora Krejčíková přiznává, že něco takového ještě nezažila. Už od rána bojovala s pocitem, že něco není v pořádku a svou dosud nepoznanou stresovou situaci se snažila vyřešit se svou psycholožkou. Společně se snažily pojmenovat příčiny náhlé nervozity, která českou tenistku přepadla.

„Cítila jsem takový vnitřní strach. Přemýšlela jsem, z čeho to je, protože jsem si řekla, že si tu budu užívat každý zápas. Všechny zápasy se mi to dařilo, a to jsem hrála s nepříjemnějšími či lépe postavenými hráčkami,“ přiblížila předzápasové duševní rozpoložení Krejčíková.

„Mluvila jsem o tom s psycholožkou a přišla jsem na to, že se bojím, že Stephensové nebudu stačit. Bylo to tedy asi způsobené tím, že s ní hrála Kája i druhá Kája, a nenašly na ní recept, přestože jsou to strašně dobré hráčky,“ narážela Krejčíková na předchozí zápasy Američanky Sloane Stephensové, která v Paříži postupně vyřadila dvě české favoritky - nasazené Karolíny Plíškovou a Muchovou.

Krejčíková se bála, že dopadne ještě mnohem hůř než ony. „Přála jsem si, ať hlavně nepřijde nějaký debakl, byla jsem z toho docela špatná. Pak jsem tedy nastoupila na kurt, nepřipouštěla jsem si to a hrála bravurně. Půl hodiny před zápasem jsem ale seděla zamčená, aby mě nikde nikdo neviděl, tekly mi slzy,“ řekla česká tenistka.

Achievement unlocked @BKrejcikova needs just over an hour to dismantle Stephens 6-2, 6-0 and reach her first Grand Slam singles quarter-final. #RolandGarros pic.twitter.com/tyJCG9Rzjt — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2021

Krejčíková tak po zápase nemluvila o své největší sportovní, ale spíše mentální výhře. „Pro mě je to hlavně největší osobní výhra, že jsem dokázala překonat něco ve své hlavě. Nepoddala jsem se tomu, zvládla jsem s tím bojovat a zvládla jsem přes to přejít. To pro mě bylo nejdůležitější‚“ řekla o jasné výhře 6:2 a 6:0.

Barbora Krejčíková si díky vítězství se Stephensovou zahraje poprvé čtvrtfinále dvouhry na grandslamovém turnaji. V něm se utká s další Američankou Cori Coco Gauffovou.