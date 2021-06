Klid mám po tátovi, usmívala se po postupu Krejčíková. Výhrou rozplakala trenéra Kartuse

Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále Roland Garros, ve kterém se v sobotu utká s Ruskou Pavljučenkovovou. V Paříži porazila Sakkariovou z Řecka 9:7 v rozhodujícím třetím setu. V zápase odvrátila konec, a naopak sama pár mečbolů v závěru nevyužila. Zřejmě i kvůli chybě rozhodčího. Paříž (Francie) 9:16 11. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka bojovala o každý míček, jako kdyby měl být tím posledním. | Zdroj: Reuters

Kdyby i na zápasy na antukovém grandslamu dohlíželo jestřábí oko, radovala by se o něco dřív. Takto musela dát ruce dolů, protože rozhodčího o autu soupeřky podle stopy balónku nepřesvědčila.

Ale toto rozhodně nebyl jediný nepříjemný moment, se kterým si musela ve tři a čtvrt hodiny dlouhém semifinále poradit. Hlavně cítila, že na ní fyzicky zdatná soupeřka tlačí a jí naopak docházejí síly. Ale snažila se být stále klidná, držet se svých rituálů i taktiky, byť občas ruka nedokázala provést to, co hlava vymyslela.

„Mám štěstí, že to mám v genech po tátovi, takže mu děkuji za to, že je taky takový kliďas. Když dřív hrál Ivan Lendl, tak on byl taky takový kamenný, hrál dobře a dařilo se mu. Jsem ráda, že to tak mám, protože myslím, že ostatním holkám to může vadit,“ přiznala Barbora Krejčíková, které drželi palce přímo v Paříži i legendy československé éry, Jan Kodeš nebo Martina Navrátilová.

„Píší mi, že jsou rádi, že Jana měla správné oko a poslala mě tam, kam mě poslala,“ zmínila Krejčíková i svou bývalou trenérku Janu Novotnou, pro kterou se také snaží na kurtu bojovat.

Do kamery, po velké výhře pak místo obvyklého podpisu namalovala srdce se jménem před pár dny zesnulé herečky Libuše Šafránkové. A rozplakala i jindy klidného kouče Aleše Kartuse, který jí pomohl k prvnímu grandslamovému finále v singlu.

„Musím říct, že po zápase tam ty slzy byly asi na obou stranách. Ten zápas byl dlouhý, byly tam emoce, tak jsme si pobrečeli oba dva. Památku si domů odvezu, buď talíř nebo pohár. Budu se snažit makat a doufám, že by to mohlo vyjít i na ten pohár. To by bylo pěkné.“

Další může Barbora Krejčíková získat i v deblu, o finále zabojuje společně s Kateřinou Siniakovou.