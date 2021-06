‚Program je opravdu hektický.‘ Siniaková odvrátila dva mečboly, pak běžela na debl

Hodně dlouhý tenisový program má za sebou Kateřina Siniaková na grandslamovém Roland Garros, na jeho konci byla hladká deblová výhra, a na jeho začátku pro změnu hodně dlouhý a napínavý singlový zápas s výjimečným obratem. Češká hráčka porazila Rusku Kuděrmětovovou ve třech setech, přestože v tom rozhodujícím odvracela dva mečboly a prohrávala už 1:5. O hektickém pařížském dni si Kateřinou Siniakovou povídal reportér Radiožurnálu. Rozhovor Paříž 21:36 2. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková | Zdroj: Reuters

Moc gratuluji. Všechno vypadalo, že byste to mohla zvládnout ve dvou setech, bylo to balonek od stavu 4:0, ale pak se to najednou zvrtlo - rozhodčí, kontroverze, atd... Co jste si upřímně říkala za stavu 1:5?

Ani nevím, na co jsem myslela. Samozřejmě, když to pak šlo na 1:4, to byl ode mě velmi špatně odehraný gem. Tam jsem si říkala „tyjo, přece jí to nemohu dát takhle zadarmo“.

Úplně jsem se rozhodila, i když jsem to měla dobře rozehrané. Pak jsem se do toho ale nějak opět dostala a začala hrát o každý míček. Samozřejmě, ty vidiny nebyly takové, že vyhraji 7:5, ale spíš jí to nedat zadarmo. Pak se to dobře sešlo, vrátila jsem se do hry, ona musela dokončovat a dohrávat ten zápas. Bylo to pro ní těžší a nervy pracovaly na obou stranách.

Fanoušci byli také ve varu, ten zápas byl hodně intenzivní. Emočně to muselo být náročné. Kdo vám po takovém zápase pomůže dostat to ze sebe? Co dělate, abyste ty emoce nějak vypustila a vypovídala se?

Tak tím, že jsem šla potom na debl, tak to bylo dost hektické. Šla jsem na rychlou regeneraci, fyzio, pak jsem se šla najíst, pak zase fyzio a pak debl. A po deblu zase regenerace, fyzio... je to opravdu hektické.

Teď jsem přišla na média a už je vlastně skoro osm hodin. Když ale člověk zvládne takto těžký zápas a vyhraje, je to jednodušší. Teď si budu moct odpočinout, protože zítra nehraji. Jsem hrozně ráda, že se mi to povedlo, a že štěstí stálo na mé straně. Uvidíme, jak se budu cítit zítra.

Nemáte tedy nikoho, s kým si o tom povídáte?

Upřímně, ani jsem nestihla odepsat na všechny zprávy, které mi po singlu přišly, jelikož jsem šla hned na debl. S trenérkou jsme si ale samozřejmě trošku popovídaly, jinak jsem opravdu nestihla mluvit ani s mamkou. Dokonce ani s taťkou, a to je tady! Takže možná to večer na někoho ještě hodím. (smích) Ale že bych měla nějakou osobu, se kterou bych se o toto dělila, to asi nemám.