Českým nastupujícím hvězdám se na French Open dařilo. S nejlepšími už mohu hrát, říká Valentová

„Mám to tady ráda, obzvlášť když jsem tady minule vyhrála singla i debla. První dospělácký grandslam a hned jsem se kvalifikovala, takže super,“ vyprávěla Tereza Valentová, loňská juniorská šampionka v singlu i deblu, ještě před začátkem hlavní soutěže letošního Roland Garros.

V té době už za sebou měla tři vítězná utkání v kvalifikaci. Následně přidala v prvním kole výhru nad domácí Paquetovou a za odměnu si mohla na druhém největším dvorci v areálu, aréně Suzanne Lenglenové, zahrát se světovou dvojkou Coco Gauffovou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si české tenistky

„Já tohle miluji. Čekala jsem, že to se mnou hne trošku víc, že budu třeba nervóznější. Mám ale ráda velký kurt a myslím si, že mi možná trošku pomohlo i to finále v juniorech, na kurtu Simonne Mathieuové,“ podotkla Valentová.

„Myslím, že to je třetí největší kurt tady a já jsem letos hrála na druhém největším. Mně se tam líbilo. Překvapilo mě, že jsem nebyla nervózní. Plno holek by tady z toho bylo asi vyklepaných,“ dodala.

Česká tenistka nakonec s Gauffovou prohrála 0:2 na sety, zároveň ale prohlásila, že mezi ní a Američankou zas tak velký výkonnostní rozdíl nebyl.

‚Mohu se měřit s nejlepšími‘

„Samozřejmě hraje dobře, vůbec nechci snižovat její výkon. Vím už ale, že se s těmi nejlepšími se dá hrát. Mám na to. Dřív jsem si myslela, že mezi ně úplně nepatřím a že se s nimi nedá hrát, že to je nereálné,“ přiznala Valentová, která si účastí ve druhém kole vytvořila kariérní grandslamové maximum.

Stejně na tom byla Sára Bejlek, která se do hlavní soutěže rovněž probojovala z kvalifikace a v prvním kole vyřadila nasazenou Kosťukovou z Ukrajiny. Podobně jako Valentová má i Bejlek Paříž hodně ráda.

„Mně se tady hraje výborně, vzhledem k tomu, že asi vždycky budu více antuková hráčka než betonová. Jsem ráda, že se mi tady daří. Paříž řadím nejvýše, protože jsem tady udělala zatím největší výsledek. Řekla bych, že teď to pro mě byl top grandslam,“ prohlásila Bejlek.

Před nabitou čtvrteční porcí zápasů českých reprezentantů si připomeňte cestu těch, kteří na Roland Garros již skončili - Sára Bejlek a Vít Kopřivahttps://t.co/lt0TgeoBaU — iROZHLAS.cz/sport (@iROZHLAS_sport) May 29, 2025

Další utkání už prohrála, ale i tak mohla v Paříži slavit prolomení nepříznivé grandslamové série, když na šestý pokus přešla přes první kolo.

„Samozřejmě jsem ráda. Když jsem to nezvládla v Austrálii, tak mi trenér po zápase řekl, že když to nikdy nezlomím, tak budu alespoň v něčem slavná. Jsem ale ráda, že jsem to zlomila,“ žertovala v areálu Rolanda Garrose Sára Bejlek, která společně s Terezou Valentovou patří k zástupkyním nové a věřme, že i další úspěšné české tenisové generace.