Krejčíková je poprvé v semifinále Roland Garros, v těžkém utkání porazila Američanku Gauffovou

„Jsem šťastná,“ řekla Krejčíková v rozhovoru na kurtu po prvním postupu do grandslamového semifinále. „Ne, ještě si to neuvědomuju. Ani jsem si to neuměla představit, že bych toho jednoho dne dosáhla. O tomhle jsem ani nesnila. Je to úžasné,“ uvedla.

Soupeřkou české tenistky v boji o finále bude vítězka utkání mezi osmou nasazenou obhájkyní titulu Igou Šwiatekovou z Polska a Marií Sakkariovou z Řecka.

České jméno je v semifinále dvouhry French Open potřetí v řadě. Krejčíková navázala na loňský úspěch Petry Kvitové, o rok dříve došla Markéta Vondroušová až do finále.

Nervózní Krejčíková chybovala více než v předešlých zápasech a prohrávala 0:3. Vydřela ale podání na 1:3, oddechla si a dokázala srovnat. Podruhé si prohrála servis po pasivitě na 3:5 a Američanka podávala na zisk prvního setu. Po esu měla setbol, ale pak příliš spěchala a Krejčíkové doslova věnovala své podání. Češka přes problém s nadhozem při servisu odvrátila za stavu 5:6 další dva setboly, jeden míčem na lajnu, a držela se ve hře o set.

V tie-breaku obě hráčky dál bojovaly hlavně s vlastní nervovou soustavou a zdálo se, že Krejčíková o něco víc. Prohrávala po chybách 4:6, ale v tu chvíli zahrála nejlépe a rozjela se. Čtvrtý i pátý setbol zahnala vítěznými ranami. Následně měla první setbol, který proměnila ukázkově – servisem vyhnala Američanku ven z kurtu a do volné části poslala vítězný úder.

„První set byl moc důležitý, byla jsem většinou dole a dotahovala. Snažila jsem se hrát a bojovat. Nějak jsem to dokázala otočit a druhý set jsem začala dobře,“ popsala Krejčíková.

V jeho úvodu odvrátila brejkbol a vzápětí vzala Gauffové servis. Američanka se poté na tři hry „zhroutila“. Krejčíkové stačilo přehodit míč přes síť a soupeřka nebyla schopná trefit kurt nebo přehodit síť. Za stavu 4:0 pro Krejčíkovou Gauffová vzteky rozmlátila raketu o zem.

Krejčíková přidala další game a při skóre 5:1 podávala na postup, ale promarnila vedení 40:0 a tři mečboly. Dvakrát to bylo po vlastní chybě. Při servisu Gauffové měla čtvrtý a pátý mečbol, ale znovu neuspěla. Při svém podání následně zase vedla 40:0 a šestý mečbol už znamenal postupovou radost poté, co Gauffová poslala míč daleko do autu.

Krejčíková je tak v Paříži v semifinále dvouhry i čtyřhry, v ní coby turnajové dvojky s Kateřinou Siniakovou nastoupí v pátek. Pokud by poté titul získaly, Krejčíková by se podruhé v kariéře stala světovou deblovou jedničkou.

