Kvitová se podvědomě bála o kotník, předčasného konce na svém oblíbeném Wimbledonu lituje

Z Wimbledonu si dvakrát odvezla grandslamový titul a také proto se tam pokaždé ráda vrací. Jenže v posledních letech Londýn opouští až příliš často zklamaná. Jako teď po dvousetové porážce od Američanky Sloane Stephensové v prvním kole. Od zpravodaje z místa Londýn 12:02 29. června 2021

První set jí utekl, a šance utrhnout se soupeřce ve druhé sadě nevyužila, byla smutná z toho, že jí tentokrát nic pořádně nefungovalo. Ani servis, který ke svým úspěchům ve Wimbledonu Petra Kvitová vždycky potřebovala.

„Bylo těžké najít něco, co by fungovalo a o co bych se mohla opřít. Každý bod byl nějakým způsobem boj. Ze začátku mi to na její podání úplně nešlo, šance na to, abych šla do trochu většího vedení, tam byla,“ řekla Petra Kvitová.

Česká tenistka soupeřce pogratulovala, ale sama se svou hrou nebyla spokojená, marně hledala správný rytmus a způsob, jak se na letošní londýnské trávě pohybovat.

„Kotník byl v pořádku, což je pro mě hodně důležité. Od začátku zápasu jsem se ale necítila na kurtu moc dobře, protože jsem cítila, že to klouže. Musím říct, že jsem to v hlavě měla a trochu se bála pohybu.“

„Tráva mi přišla trochu vyšší, někde se to sklouzlo, někde zastavilo, takže jsem se asi podvědomě bála,“ přiznala Kvitová. Přitom právě ve Wimbledonu by vždycky chtěla hrát nejlépe, jenže od zatím posledního titulu v roce 2014 odtud odjíždí mnohem dřív, než by chtěla. A z nejoblíbenějšího grandslamu se v posledních letech stává ten nejméně úspěšný.

„Wimbledon miluju. Když jsem tady, cítím se trochu jinak, na druhou stranu je tu asi trochu větší tlak a větší nervy. Má to dvě strany. To, že jsem tu dvakrát vyhrála, je neskutečné, byla to i ta motivace, proč se vrátit,“ řekla zklamaná hráčka po vyřazení v prvním kole.

