Býval to nejobletovanější tenisový a možná i sportovní pár své doby. Steffi Grafová a Andre Agassi jsou už 18 let svoji, vychovávají dvě děti a věnují se svým koníčkům. Němka, která v pátek slaví 50. narozeniny, na rozdíl má od své manžela záliby hlavně mimo tenisové prostředí. Praha 13:16 14. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Steffi Grafová se zlatou olympijskou medailí ze Soulu 1988 | Foto: Rick Wilking CMC/PN | Zdroj: Reuters

Mezi záliby Steffi Graffové patří kromě tenisu hlavně umění - od designu, muziky až po fotografii. Také charita ji naplňuje po konci úspěšné sportovní kariéry, během které jako jediná žena v historii vyhrála zlatý grandslam - tedy v jednom roce všechny čtyři grandslamy a také olympijský turnaj.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tenisová legenda Grafová slaví 50. narozeniny, trénovat se na rozdíl od manžela Agassiho nechystá

„Musí se sejít hodně věcí, aby se vám něco takového povedlo. Tehdy v tom roce 1988 to tak bylo. Byla jsem mladá, zdravá a i trošku naivní, protože jsem nevěděla, co mě čeká. Po triumfech na grandslamech jsem přijela opravdu unavená do Soulu a chodila i na jiné sporty, ale právě tohle mi pomohlo udržet si nadhled a dotáhnout to,“ říkala před lety na exhibici v Praze Steffi Grafová - teď už matka dvou dětí v pubertálním věku.

„Sport v téhle další životní fázi považuji za důležitý, dodává mi energii a dobrý pocit. Je to nedílná součást našeho života, ale také máme s Andreem dvě děti, které nás udržují v aktivním pohybu tak jako tak,“ říkala Grafová.

Grand Slam i olympijské zlato. ‚Dnes na to nikdo nemá,‘ komentuje Suková výjimečnou sezonu Grafové Číst článek

Steffi Grafovou to na rozdíl od manžela Andre Agassiho, který chvíli vedl Novaka Djokoviče spolu s Radkem Štěpánkem, k trénování netáhne.

„Jsem doma moc šťastná na to, abych někoho trénovala. Tenis byl můj život téměř 25 let a to člověka poznamená. Poslední roky byly fyzicky velmi náročné, byla jsem i často zraněná. Se svojí kariérou jsem spokojená a po ní už jsem byla připravená na další životní fázi,“ vysvětlovala pro CNN před rokem rodačka z německého Mannheimu.

Grafová v minulosti chvíli trénovala, ale ne doslova jako koučka, jen se svou krajankou Angelqiue Kereberovou, která až poté získala své grandslamové trofeje. Pro Německo to byla v roce 2016 první ženská grandslamová šampionka od dob teď už padesátileté Steffi Grafové. Ta grandslamovou dvouhru ovládla mezi lety 1987 a 1999 dvaadvacetkrát.