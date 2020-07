Kadlec proti Necidovi. Bývalí fotbaloví reprezentanti se představili v teqballové exhibici

Pro fotbalisty to může být doplňkový sport, ve kterém vypilují techniku. Na nohejbal v různých formách jsou při přípravě před zápasem zvyklí a tohle je něco podobného – jen míč léta po stole. Ligoví fotbalisté se představili v exhibici ve sportu zvaném teqball. Praha 11:59 18. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Kadlec (vlevo) během zápasu teqballu | Zdroj: Facebookový profil České asociace teqballu

Představte si pingpongový stůl, který je na obou koncích ohnutý směrem dolů. To proto, aby míč dostal při dopadu rotaci. Uprostřed je „síťka“ zhruba vysoká jako na stolní tenis, jen je z plexiskla.

Ligoví fotbalisté si zahráli teqballovou exhibici. Více v příspěvku Františka Kuny

„Máme tady trochu lehčí pravidla, ale i tak je těžké si je v hlavě uvědomit,“ popisoval Radiožurnálu sedmnáctiletý fotbalista Sparty Adam Karabec, že je těžké udržet během hry myšlenku a dodržet jedno z pravidel teqballu.

Během zápasu se nesmí dvakrát za sebou hrát míč přes síť stejnou částí těla. Hrát se dá jak jeden proti jednomu, tak i čtyřhra.

„Je to makačka, jsem úplně zpocený. Ale my fotbalisti jsme hraví, takže by bylo fajn to mít v kabině, vyblbli bychom se,“ nabízí další ligový fotbalista Lukáš Juliš teqball jako variantu na rozcvičku nebo zábavu před zápasem či tréninkem.

„Je to dobré zpestření, člověk se zasměje,“ potvrdil Tomáš Necid, kapitán jednoho z týmů při exhibici. Během ní si vyzkoušel ještě jednu dílčí disciplínu. Fotbal jeden na jednoho mezi mantinely v kruhu, který má v průměru pět metrů. Každý má svoji branku a Necid se logicky zapotil víc než za stolem.

„Člověk se zadýchá, jak se pořád otáčí za míčem. Hlavně si ale hlídáte housle, abyste nedostal gól.“ Na souboj kapitánů s Václavem Kadlecem ale nedošlo. Bývalého sparťana by do takové intenzity nepustilo koleno, kvůli kterému skončil s fotbalem.