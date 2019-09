Mistryně světa, olympijská vítězka. Whiterspoonová pomůže v NBA s přípravou hráčů New Orleans

Trenérský štáb klubu NBA New Orleans Pelicans doplnila bývalá hvězda ženské obdoby zámořské soutěže Teresa Whiterspoonová. Třiapadesátiletá mistryně světa a olympijská vítězka, jež byla letos uvedena do basketbalové Síně slávy, bude pracovat s hráči, kteří se pohybují na hraně prvního týmu a farmářského celku v nižší G League. New Orleans 10:45 27. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Whiterspoonová je v organizaci Pelicans další bývalou hvězdou WNBA po Swin Cashové (na snímku) | Foto: Rebecca Cook | Zdroj: Reuters

„Bude hrát důležitou roli v přípravě našich mladých hráčů. Na rozvoj hráčů klademe zvýšený důraz a tohle bude pro Pelicans i (farmářský tým) Erie velký přínos,“ uvedl hlavní kouč New Orelans Alvin Gentry v prohlášení.

Bývalá hráčka USK bude viceprezidentkou v týmu NBA. Cashová bude mít v Pelicans na starosti skauting Číst článek

Whiterspoonová byla během osmileté kariéry pětkrát vybrána do All Star týmu. Sedm sezon strávila v New Yorku, tu poslední v Los Angeles. Dvakrát byla zvolena nejlépe bránící hráčkou. V roce 1986 byla členkou zlatého týmu USA na mistrovství světa v Moskvě a o dva roky později na olympijských hrách v Soulu.

Whiterspoonová je v organizaci Pelicans další bývalou hvězdou WNBA po Swin Cashové. Dvojnásobná olympijská vítězka a někdejší hráčka USK Praha je od léta viceprezidentkou basketbalových operací.