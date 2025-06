Judistka Bodnárová jen těsně nestačila na úřadující mistryni světa. Teď sní o olympiádě v Los Angeles

Judistka Tereza Bodnárová prohrála na mistrovství světa v kategorii do 52 kilogramů s Italkou Giuffridaovou a skončila v Budapešti hned po prvním zápase. Česká reprezentantka ale překvapivě obhájkyni titulu výrazně vzdorovala. Po půlroční zdravotní pauze dokázala favoritku hodit a připsat si druhé nejvyšší bodové hodnocení - wazari.

Vypadáte zklamaná. S Italkou to byl nakonec velmi vyrovnaný zápas.

To ano. Celou dobu jsem se cítila při zápase dobře. Bavilo mě to a užívala jsem si to. Bohužel, to nestačilo. Soupeřka potom ještě hodila jedno yuko, mně se podařilo hodit wazari, ale ona měla o yuko navíc. Tím pádem šlo vítězství za ní.

Tohle je třeba vysvětlit čtenářům. Wazari je druhý nejvyšší bodový přípočet, yuko ten nejnižší. Takže vy jste prohrála na jedno yuko. Dokázala jste Italku hodit, to ale bylo čtyři vteřiny před koncem limitu. To už bylo asi pozdě.

Bylo no. Já jsem se potom zkusila rozběhnout se na ni sprintem, že bych zkusila nadskočit, ale bylo málo času. Se svým výkonem jsem jinak spokojená. Samozřejmě mám hodně co pilovat, ale nechala jsem tam rozhodně všechno. Musím potrénovat a být lepší, abych příště mohla vyhrát já.

Pokud vyhrajete nad úřadující mistryní světa, tak klobouk dolů.

Ještě je co trénovat. Snad jsem neudělala ostudu a budu makat dál.

To jste rozhodně neudělala. Když jsme se spolu bavili naposled, tak jste říkala, že je to křest ohněm. Jak to hodnotíte teď? Zápas byl opravdu hodně vyrovnaný.

Určitě jsem měla lepší pozici v tom, že se ode mě tolik nečekalo jako od úřadující mistryně světa, která by svůj první zápas vyhrát měla. Nalítla jsem do toho, nebála jsem se. Bohužel to nestačilo, ale i tak jsem ráda za to, co jsem tam předvedla.

Teď vás čeká další příprava. Doufejme, že už nebudou žádná zranění a nemoci. Jste nakonec spokojena, že jste přešla do vyšší váhové kategorie? Na podzim jste v Zagrebu získala bronz, teď jste předvedla velmi dobrý výkon proti úřadující mistryni světa. Bylo to správné rozhodnutí a můžeme vás čekat třeba na olympijských hrách v Los Angeles?

To bych si moc přála. A rozhodnutí to určitě bylo dobré. Teď ještě musím být i o něco těžší, protože jsem vůbec neshazovala. Takže musím trochu nabrat, ale s rozhodnutím jsem spokojená. Mám před sebou dlouhou cestu, a kdyby to na konci vyšlo účastí na olympiádě, tak to bude jako z pohádky.